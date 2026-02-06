नेपाल के बैतड़ी जिले में भीषण हादसा... 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 13 की मौत, 34 लोग घायल

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से सटे नेपाल के बैतड़ी जिले में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहां यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. इस हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र के बैतड़ी जिले में यह हादसा गुरुवार की रात हुआ. यह जिला भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से सटा हुआ है. हादसा देर रात उस समय हुआ, जब बस पहाड़ी मार्ग से गुजर रही थी और अचानक चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया.

बस सड़क से फिसलकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों को जैसे ही इस बारे में पता चला तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. इसी के साथ पुलिस-प्रशासन को सूचना दी गई.

रात के अंधेरे और दुर्गम पहाड़ी इलाके के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बचाव दलों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों को खाई से बाहर निकाला. अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 34 लोग घायल बताए गए हैं.

घायलों को इलाज के लिए बैतड़ी और डडेलधूरा जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण तेज रफ्तार, खराब सड़क और रात का अंधेरा माना जा रहा है.

