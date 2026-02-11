हल्द्वानी में जहरखुरानी गैंग ने युवक को बनाया शिकार, मोबाइल और कैश छीना, रोडवेज बस से धक्का देकर नीचे फेंका, वीडियो

हल्द्वानी से एक बेहद शर्मनाक और संवेदनहीन घटना सामने आई है. यहां रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. दिल्ली से नैनीताल आ रही रोडवेज बस में पिथौरागढ़ निवासी पंकज पांडे नाम का युवक सवार हुआ था.

बताया जा रहा है कि दिल्ली से हल्द्वानी के बीच रास्ते में ही पंकज को जहरखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया. युवक को नशे की हालत में कर दिया गया. इस दौरान उसके पास से मोबाइल और नकदी छीन ली गई. आरोप है कि गिरोह ने उससे करीब एक लाख रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवा लिया.

जहरखुरानी गिरोह ने युवक को बनाया निशाना

घटना का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तब सामने आया जब बस हल्द्वानी से नैनीताल के लिए आगे बढ़ी. काठगोदाम के पास रोडवेज बस को रोका गया. इसी दौरान बेहोशी की हालत में मौजूद पंकज को बस से नीचे धक्का दे दिया गया. युवक सड़क पर गिर पड़ा.

सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि पंकज गिरने के बाद उठने की कोशिश करता रहा लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका. इसी दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने युवक को सड़क पर बेसुध हालत में देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

बस से बेहोश युवक को धक्का देकर नीचे फेंका

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि पंकज को रोडवेज बस से नीचे फेंका गया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल फुटेज के बाद रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर की जमकर आलोचना हो रही है.

मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पुलिस को दी सूचना



इस घटना पर लोगों का कहना है कि एक बीमार और बेहोश यात्री को मदद देने के बजाय उसे सड़क पर फेंक देना बेहद अमानवीय है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जहरखुरानी गिरोह की तलाश के साथ-साथ रोडवेज स्टाफ की भूमिका की भी जांच की जा रही है.



