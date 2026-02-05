scorecardresearch
 
'आप कितने छोटे हैं?' 'मियां' वाले बयान को लेकर हिमंता पर भड़के ओवैसी

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की 'मियां' ऑटो ड्राइवरों को कम किराया देने की टिप्पणी पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा पलटवार किया है. ओवैसी ने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि 'मियां' मुसलमान भारत के वैध नागरिक हैं.

ओवैसी का हिमंता पर पलटवार, बोले भारत के नागरिक हैं मियां मुसलमान (Photo-ITG)

 मियां’ शब्द को लेकर असम की राजनीति गरमा गई है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कथित बयान पर तीखा हमला बोला है. ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री यह कह सकता है कि अगर ऑटो चालक ‘मियां’ हो तो उसे पाँच की जगह चार रुपये दिए जाएं.

ओवैसी ने स्पष्ट किया कि असम में ‘मियां’ शब्द उन मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, जिन्हें अंग्रेज़ी शासन के दौरान खेती और श्रम के लिए लाया गया था. उन्होंने कहा कि ये लोग भारत के नागरिक हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं और असम की सामाजिक संरचना का अभिन्न हिस्सा हैं.

ओवैसी ने तीखे लहजे में पूछा कि क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी भेदभावपूर्ण बात कह सकता है? उन्होंने सरमा को संबोधित करते हुए कहा, "आप कितने छोटे हैं, असम के मुख्यमंत्री?"

यह भी पढ़ें: 'जब तक मैं CM रहूंगा, मियां लोगों को परेशानी होगी...', असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने क्यों कही ये बात

पीएम मोदी पर भी निशाना

ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ विकसित भारत, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और महाशक्ति बनने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री ऑटो वाले को 5 की जगह 4 रुपये देने की छोटी बात कर रहा है.

उन्होंने इसे गरीबों और एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बयान करार दिया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “चांद पर घर बनाने की बातें होती हैं, लेकिन ज़मीन पर ऑटो वाले को पूरा पैसा नहीं दिया जाता.” 
 

