'पाकिस्तान तनाव कम करने की जगह बढ़ा रहा', बोले ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त

भारत में पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई कार्रवाई को लेकर ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई सीमित, सटीक और सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर थी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास संकट खत्म करने का मौका है, लेकिन वह टकराव बढ़ा रहा है.

India's High Commissioner to the UK, Vikram Doraiswami, showed a photo to Sky News