सैंडविच का बिल भरने को लेकर बवाल..., 6 युवकों ने पुलिस कॉन्सटेबल को चाकू से गोदा

पंजाब के पटियाला जिले में एक मामूली से विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जब सैंडविच के पेमेंट को लेकर हुए झगड़े में एक हेड कॉन्स्टेबल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान हेड कॉन्स्टेबल अमनदीप सिंह के रूप में हुई है, जो नाभा का रहने वाला था और पटियाला के सिविल लाइंस थाने में तैनात था. यह वारदात 25 जनवरी की है.

और पढ़ें

दुकान पर सैंडविच खाना पड़ा भारी

पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) वरुण शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अमनदीप सिंह घटना के समय वर्दी में नहीं था. वह अपने भाई के साथ एक दुकान पर सैंडविच खाने गया था. इसी दौरान दुकान पर मौजूद एक युवक से खाने के पेमेंट को लेकर कहासुनी हो गई. हेड कॉन्स्टेबल का कहना था कि वे खाना खाने के बाद पेमेंट कर देंगे, लेकिन इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और हाथापाई शुरू हो गई.

6 सात लड़कों को बुलाकर किया हमला

एसएसपी के मुताबिक, विवाद के दौरान युवक ने अपने साथियों को फोन कर मौके पर बुला लिया. कुछ ही देर में छह से सात युवक वहां पहुंच गए और उन्होंने अमनदीप सिंह पर हमला कर दिया. आरोपियों ने एक ही चाकू से पीछे से अमनदीप सिंह पर दो वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस हमले में उनके भाई को भी गंभीर चोटें आई हैं.

Advertisement

दो नाबालिग भी हत्या में शामिल

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 36 घंटे के भीतर सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं. आरोपियों की पहचान आशी, हीरा, राहुल, कैफ, रिक्की और दो नाबालिगों के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि विवाद की शुरुआत रिक्की से हुई थी, जिसने बाद में अपने साथियों को मौके पर बुलाया.

दूसरे जिले में जा छिपे थे बदमाश

एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि तीन आरोपियों के खिलाफ पहले से ही चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में केस दर्ज हैं. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नाभा से फरार होकर दूसरे जिले में छिप गए थे, लेकिन अंतर-जिला पुलिस कार्रवाई के तहत उन्हें लुधियाना सहित विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने स्पष्ट किया कि आरोपी किसी संगठित गिरोह से जुड़े नहीं हैं, बल्कि स्थानीय बदमाश हैं. एसएसपी ने कहा, 'यह घटना बेहद छोटे मुद्दे पर गुस्से में की गई वारदात है.” उन्होंने यह भी बताया कि एंटी-गैंगस्टर अभियान के तहत पटियाला पुलिस अब तक 150 से अधिक गंभीर अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस ने इसे अपराधियों के लिए कड़ा संदेश बताया है कि कानून से कोई नहीं बच सकता.'

Advertisement

---- समाप्त ----