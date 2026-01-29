scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पापा ने नहीं दिलाया पतंग का मांझा, 11 साल के मासूम ने फांसी लगाकर दे दी जान

फगवाड़ा के पंचहट गांव में बुधवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां 11 वर्षीय बच्चे ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, पतंग उड़ाने के लिए मांझा खरीदने की मांग पिता द्वारा ठुकराए जाने से बच्चा नाराज हो गया था.   

Advertisement
X
11 साल के मासूम ने फांसी लगाकर दे दी जान (Photo: representational image)
11 साल के मासूम ने फांसी लगाकर दे दी जान (Photo: representational image)

पंजाब में फगवाड़ा जिले के पंचहट गांव में बुधवार को एक मासूम की मौत की खबर ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. 11 साल के बच्चे ने अपने ही घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी. पुलिस ने बताया कि यह घटना उस समय हुई, जब परिवार घर में बड़े बेटे का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था.

पंचहट गांव पुलिस पोस्ट के इंचार्ज गुरदीप सिंह ने बताया कि मृतक,जर्नैल सिंह का छोटा बेटा था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चे ने अपने पिता से पतंग उड़ाने के लिए मांझा खरीदने के लिए पैसे मांगे थे. पिता ने मना कर  दिया उसे फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान देने और कमरे में जाकर पढ़ने के लिए कहा. इस बात से बच्चा नाराज हो गया और कुछ समय बाद उसने कथित तौर पर आत्मघाती कदम उठा लिया.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. परिवार के सदस्य तुरंत बच्चे को नीचे उतारकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई. 
 

सम्बंधित ख़बरें

Gril dead body raped after murder in Kozhikode
दोस्ती, सुसाइड पैक्ट और कत्ल... पहले लड़की को मरते हुए देखा, फिर लाश संग बनाए संबंध
तस्वीर में कैद हैं कैंपस के दिनों की यादें (Photo: aajtak.in/Special Permission)
'सुसाइड की ये खबरें मुझे परेशान कर रही हैं...' पढ़ें- एक आईआईटियन का खुला खत
स्कूलों के बाद अब पंजाब सचिवालय को मिली बम की धमकी
पंजाब-हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी
Punjab Aajtak Sayeed
मोहाली में दिनदहाड़े SSP ऑफिस के बाहर फायरिंग से हड़कंप; देखें पंजाब आजतक
Chandigarh mayor polls
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: हाथ उठाकर होगा फैसला? फंस गया वोटों का गणित
Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement