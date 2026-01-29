पापा ने नहीं दिलाया पतंग का मांझा, 11 साल के मासूम ने फांसी लगाकर दे दी जान

पंजाब में फगवाड़ा जिले के पंचहट गांव में बुधवार को एक मासूम की मौत की खबर ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. 11 साल के बच्चे ने अपने ही घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी. पुलिस ने बताया कि यह घटना उस समय हुई, जब परिवार घर में बड़े बेटे का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था.

पंचहट गांव पुलिस पोस्ट के इंचार्ज गुरदीप सिंह ने बताया कि मृतक,जर्नैल सिंह का छोटा बेटा था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चे ने अपने पिता से पतंग उड़ाने के लिए मांझा खरीदने के लिए पैसे मांगे थे. पिता ने मना कर दिया उसे फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान देने और कमरे में जाकर पढ़ने के लिए कहा. इस बात से बच्चा नाराज हो गया और कुछ समय बाद उसने कथित तौर पर आत्मघाती कदम उठा लिया.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. परिवार के सदस्य तुरंत बच्चे को नीचे उतारकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई.



