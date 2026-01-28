scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पत्नी के साथ कोर्ट में पेशी पर आया युवक को मारी गोली, गैंगस्टर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा का पोस्ट वायरल 

मोहाली में SSP कार्यालय के बाहर बुधवार को कोर्ट पेशी के लिए आए गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह जमानत पर था और पत्नी के साथ आया था. अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की. पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है. गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और विक्की पहलवान ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है.

Advertisement
X
मोहाली में युवक की गोली मारकर हत्या (Photo: Screengrab)
मोहाली में युवक की गोली मारकर हत्या (Photo: Screengrab)

चंडीगढ़ के पास पंजाब के मोहाली में बुधवार को दिनदहाड़े एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई. SSP मोहाली कार्यालय के बाहर कोर्ट पेशी के लिए आए एक शख्स को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय मृतक अपनी पत्नी के साथ मौजूद था, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई.

मृतक की पहचान गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार गुरविंदर सिंह एक मामले में जमानत पर था और कोर्ट में पेशी के सिलसिले में मोहाली आया था. इसी दौरान SSP कार्यालय के बाहर हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायरिंग कर दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे बचाने का कोई मौका नहीं मिला.

युवक की गोली मारकर हत्या

सम्बंधित ख़बरें

The main shooter Karan involved in kabaddi player Rana Balachauria murder killed in encounter
पंजाब के मोहाली में एनकाउंटर, कबड्‌डी प्लेयर राणा बलाचाैरिया का शूटर ढेर
3 arrest in Rana Balachauria murder case
कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया मर्डर केस में AGTF की बड़ी कार्रवाई, दो शूटर समेत तीन गिरफ्तार
CBI chargesheet in Colonel assault case
कर्नल से मारपीट केस में बड़ा एक्शन: CBI ने पंजाब पुलिस के अफसरों पर दाखिल की चार्जशीट
Mohali kabaddi player murder case main accused killed in encounter
पंजाब में कबड्डी को क्यों लगी गैंगस्टरों की नजर? देखें वारदात
Exclusive picture of Harpinder Singh
कबड्डी प्लेयर की हत्या का मास्टरमाइंड, पुलिस को देखते ही चलाईं गोलियां... एनकाउंटर में ढेर हरपिंदर कौन

घटना की जानकारी देते हुए रोपड़ रेंज के डीआईजी नानक सिंह ने बताया कि मोहाली में फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि मृतक गुरविंदर सिंह था और उस पर अफीम की बरामदगी से जुड़ा एक मामला दर्ज था. डीआईजी के अनुसार पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे कैमरों की जांच की जा रही है.

इस बीच सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ की ओर से एक पोस्ट और ऑडियो सामने आने की बात कही जा रही है. पोस्ट में गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और विक्की पहलवान ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि गुरविंदर सिंह उनके भाई गुरलाल बराड़ की हत्या के मामले में आरोपी था और इसी वजह से यह कदम उठाया गया.

Advertisement
गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और विक्की पहलवान ने हत्या की जिम्मेवारी ली
गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और विक्की पहलवान ने हत्या की जिम्मेवारी ली

पुलिस ने हत्यारों की जांच शुरू की

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस दावे की भी जांच की जा रही है. डीआईजी नानक सिंह ने बताया कि पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement