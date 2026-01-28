पत्नी के साथ कोर्ट में पेशी पर आया युवक को मारी गोली, गैंगस्टर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा का पोस्ट वायरल 

चंडीगढ़ के पास पंजाब के मोहाली में बुधवार को दिनदहाड़े एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई. SSP मोहाली कार्यालय के बाहर कोर्ट पेशी के लिए आए एक शख्स को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय मृतक अपनी पत्नी के साथ मौजूद था, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई.

मृतक की पहचान गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार गुरविंदर सिंह एक मामले में जमानत पर था और कोर्ट में पेशी के सिलसिले में मोहाली आया था. इसी दौरान SSP कार्यालय के बाहर हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायरिंग कर दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे बचाने का कोई मौका नहीं मिला.

युवक की गोली मारकर हत्या

घटना की जानकारी देते हुए रोपड़ रेंज के डीआईजी नानक सिंह ने बताया कि मोहाली में फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि मृतक गुरविंदर सिंह था और उस पर अफीम की बरामदगी से जुड़ा एक मामला दर्ज था. डीआईजी के अनुसार पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे कैमरों की जांच की जा रही है.

इस बीच सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ की ओर से एक पोस्ट और ऑडियो सामने आने की बात कही जा रही है. पोस्ट में गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और विक्की पहलवान ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि गुरविंदर सिंह उनके भाई गुरलाल बराड़ की हत्या के मामले में आरोपी था और इसी वजह से यह कदम उठाया गया.

गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और विक्की पहलवान ने हत्या की जिम्मेवारी ली

पुलिस ने हत्यारों की जांच शुरू की

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस दावे की भी जांच की जा रही है. डीआईजी नानक सिंह ने बताया कि पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.



