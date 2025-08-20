पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बम की धमकी वाले ईमेल से हड़कंप, कैंपस की ली गई तलाशी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बुधवार को बम धमाके की धमकी वाला ईमेल मिला, जिससे पूरे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस हरकत में आई और हाईकोर्ट परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को यह धमकी भरा ईमेल मिला. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad), एंटी-सबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया. पूरी इमारत की बारीकी से तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान हाईकोर्ट के हर हिस्से की जांच की गई.

कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

चंडीगढ़ पुलिस के सेंट्रल डिविजनल पुलिस ऑफिसर उदयपाल सिंह ने बताया, “हमें हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से धमकी भरे ईमेल की सूचना मिली थी. इसके बाद बम निरोधक और एंटी-सबोटाज टीम ने पूरी इमारत की जांच की. तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.”

उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में ईमेल की प्रकृति को देखते हुए यह मामला गंभीर लगता है. फिलहाल पुलिस साइबर टीम ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है.

पहले भी मिल चुकी है धमकी

गौरतलब है कि इसी साल मई में भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को इसी तरह की धमकी मिली थी. उस समय भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच की थी लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली थी.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

हाईकोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान पर लगातार ऐसी धमकियां मिलना चिंता का विषय है. सुरक्षा एजेंसियां इसे हल्के में नहीं ले रही हैं. पुलिस का कहना है कि हर धमकी को गंभीरता से लिया जाएगा और पूरी जांच की जाएगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के ईमेल अक्सर दहशत फैलाने या अफवाह फैलाने के मकसद से भेजे जाते हैं. लेकिन फिर भी ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ताकि किसी भी तरह की संभावित घटना को टाला जा सके.

फिलहाल जांच जारी

फिलहाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट में किसी तरह का खतरा नहीं है. परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है. हालांकि, धमकी ईमेल किसने और कहां से भेजा, इसका पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है. पुलिस ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

