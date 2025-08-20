scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बम की धमकी वाले ईमेल से हड़कंप, कैंपस की ली गई तलाशी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बुधवार को बम धमाके की धमकी वाला ईमेल मिला, जिससे पूरे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस हरकत में आई और हाईकोर्ट परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बुधवार को बम धमाके की धमकी वाला ईमेल मिला, जिससे पूरे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस हरकत में आई और हाईकोर्ट परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को यह धमकी भरा ईमेल मिला. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad), एंटी-सबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया. पूरी इमारत की बारीकी से तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान हाईकोर्ट के हर हिस्से की जांच की गई.

कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली
चंडीगढ़ पुलिस के सेंट्रल डिविजनल पुलिस ऑफिसर उदयपाल सिंह ने बताया, “हमें हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से धमकी भरे ईमेल की सूचना मिली थी. इसके बाद बम निरोधक और एंटी-सबोटाज टीम ने पूरी इमारत की जांच की. तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.”

सम्बंधित ख़बरें

पति की हत्या मामले में महिला और बॉयफ्रेंड गिरफ्तार. (Photo: ITG)
राजस्थान: पति की हत्या करने वाली पत्नी बॉयफ्रेंड संग गिरफ्तार, शव नीले ड्रम में डालकर हुई थी फरार 
India Flood Hotspot of World
भारत क्यों हैं दुनिया का सबसे बड़ा 'फ्लड हॉटस्पॉट'... हर साल 5% बढ़ रहा बाढ़ का दायरा  
In punjab maliyanwala man dies due to fear of police raid
पुलिस रेड से डर कर भागे युवक की हुई मौत 
Flood havoc in Punjab-Chandigarh, water released from the dam, disrupting life.
होशियारपुर में बाढ़ का तांडव! डैम के पानी से बिगड़े हालात, देखें पंजाब आजतक 
युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा. (Photo: Screengrab)
पंजाब: पुलिस रेड से घबराया युवक, तालाब में कूदा, डूबने से हुई मौत 

उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में ईमेल की प्रकृति को देखते हुए यह मामला गंभीर लगता है. फिलहाल पुलिस साइबर टीम ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है.

Advertisement

पहले भी मिल चुकी है धमकी
गौरतलब है कि इसी साल मई में भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को इसी तरह की धमकी मिली थी. उस समय भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच की थी लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली थी.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर
हाईकोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान पर लगातार ऐसी धमकियां मिलना चिंता का विषय है. सुरक्षा एजेंसियां इसे हल्के में नहीं ले रही हैं. पुलिस का कहना है कि हर धमकी को गंभीरता से लिया जाएगा और पूरी जांच की जाएगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के ईमेल अक्सर दहशत फैलाने या अफवाह फैलाने के मकसद से भेजे जाते हैं. लेकिन फिर भी ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ताकि किसी भी तरह की संभावित घटना को टाला जा सके.

फिलहाल जांच जारी
फिलहाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट में किसी तरह का खतरा नहीं है. परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है. हालांकि, धमकी ईमेल किसने और कहां से भेजा, इसका पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है. पुलिस ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement