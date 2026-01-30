कांग्रेस छोड़ रहे हैं शशि थरूर? राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अटकलों पर खुलकर रखी दिल की बात

पिछले कुछ दिनों से आ रही तमाम तरह की अटकलों के बीच शशि थरूर ने खुलकर बात की है. उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अब अपना बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस में रहने वाले हैं या फिर किसी और पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं.

शशि थरूर ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी दोहराई.

जब उनसे साफ तौर पर पार्टी छोड़ने की बात को खारिज करने के लिए कहा गया, तो थरूर ने कहा कि वे कांग्रेस में ही रहेंगे.

कांग्रेस छोड़ने पर क्या बोले थरूर?

शशि थरूर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं कांग्रेस में हूं और कहीं नहीं जा रहा हूं. मैं केरल कैंपेन का हिस्सा बनूंगा और UDF की जीत के लिए काम करूंगा. आने वाले केरल विधानसभा चुनावों में मैं कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे रहूंगा."

इस दौरान थरूर ने राहुल गांधी की भी तारीफ की और कहा, "वे एक ऐसे नेता हैं, जिनका राजनीतिक रुख साफ है. वे एक ऐसे नेता हैं, जो सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं."

थरूर ने साफ किया कि पार्टी का रुख सबसे ज़रूरी है, लेकिन कभी-कभी वह अपने पर्सनल ओपिनियन भी रखते हैं. उन्होंने कहा, "जिन मामलों पर पार्टी का कोई स्टैंड होता है, उन पर मैं कोई दूसरी राय नहीं देता. कुछ स्थितियों में मैं अपनी पर्सनल राय देता हूं. जब मुझे डेवलपमेंट के मामलों में कुछ अच्छा दिखता है, तो मैं उसे बताता हूं."

'मैं देश के लिए बोलता हूं...'

सीनियर कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका फोकस अंदरूनी सियासत के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर है. शशि थरूर ने कहा, "मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता. मैं देश के लिए बोलना चाहता हूं. मैं 2009 से यही कह रहा हूं. पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड का विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं है."

यह सवाल उठाते हुए कि उनकी वफ़ादारी पर बार-बार सवाल क्यों उठाया जाता है, थरूर ने कहा, "यह बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं कांग्रेस में रहूंगा? ऐसा सवाल सिर्फ़ मुझसे ही क्यों पूछा जा रहा है? मैं मज़बूती से कांग्रेस के साथ रहूंगा."

शशि थरूर की ये बातें तब आईं हैं, जब एक दिन पहले उन्होंने अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संसद भवन परिसर में खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी. यह मीटिंग एक घंटे पैंतालीस मिनट से ज़्यादा चली और इसे केरल विधानसभा चुनावों से पहले रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया.

मीटिंग के बाद उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, "हमने अपने दो पार्टी नेताओं- LoP और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बातचीत की. हमारी बहुत अच्छी, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव बातचीत हुई. सब ठीक है और हम सब एक ही पेज पर हैं. मैं और क्या कह सकता हूं."

