Congress President Election: खड़गे, थरूर और केएन त्रिपाठी... हो गया फाइनल, कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में ये तीन नेता शामिल

Congress President Election: कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था. इस पद के लिए कुल तीन उम्मीदवारों ने नामांकन किया है. इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और केएन त्रिपाठी का नाम शामिल है. फिलहाल तीनों के नामांकन पत्रों की जांच होनी है. यदि किसी के पत्र में कोई गड़बड़ी मिलती है तो नामांकन रद्द भी हो सकता है. इसके चलते ही खड़गे और थरूर ने एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. नामांकन पत्रों की जांच के बाद ही फाइनल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी.

कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि खड़गे द्वारा 14 फॉर्म, शशि थरूर द्वारा 5 और केएन त्रिपाठी द्वारा 1 फॉर्म जमा किए गए हैं. कल (शनिवार) हम फॉर्मों की जांच करेंगे. इसके बाद कल शाम को हम उन फॉर्मों और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे जो वैध हैं.

