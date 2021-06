'प्रिविलेज्ड' बताए जाने पर भड़के कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह, कहा- 30 साल मेहनत की है

कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह उनको चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ नेता बताने वाली मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर भड़क गए हैं. उन्होंने ट्वीट कर अतीत में उनकी तरफ से किए गए कार्यों को गिनाया है.

उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, प्रिविलेज्ड और सिल्वर स्पून जैसे भ्रमित जानकारी वाले कमेंट पढ़कर मैं दंग रह गया. मैंने तीन बार विधानसभा का चुनाव जीता है, मैं यूथ कांग्रेस का प्रमुख रहा, किसान आंदोलन में जेल भी गया, सांसद भी बना, झारखंड का इंचार्ज भी बनाया गया जहां कांग्रेस ने अभूतपूर्व आंकड़े हासिल किए. 30 साल प्रतिबद्ध रहा और मेहनत की.

Stunned to read ill informed comments on privilege,silver spoon etc.Won 3 MLA elections,was UP Youth Congress chief,sent to jail for farmers agitation,then became MP Made In charge of Jharkhand where party got highest ever tally.Entitled or hard work & commitment for 30 years?