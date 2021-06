BJP का दावा- पाकिस्तानी पत्रकार से बोले दिग्विजय, कांग्रेस आई तो 370 हटाने के फैसले पर करेंगे पुनर्विचार

बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो जारी किया है. ये ऑडियो क्लबहाउस चैट का है जिसमें दिग्विजय सिंह अनुच्छेद-370 पर बात कर रहे हैं. इस ऑडियो में दिग्विजय ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो 370 हटाने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाएगा.

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था. साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश में भी बांट दिया था.

अमित मालवीय ने दावा किया है कि इस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद थे. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "क्लबहाउस चैट में राहुल गांधी के करीबी दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी पत्रकार से कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाएगा. सच में? यही तो पाकिस्तान चाहता है..."

In a Club House chat, Rahul Gandhi’s top aide Digvijaya Singh tells a Pakistani journalist that if Congress comes to power they will reconsider the decision of abrogating Article 370… Really? यही तो पाकिस्तान चाहता है… pic.twitter.com/x08yDH8JqF

क्या कहते सुनाई दे रहे हैं दिग्विजय?

इस चैट में दिग्विजय कहते सुनाई दे रहे हैं, "जब उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो वहां लोकतंत्र नहीं था. वहां इंसानियत भी नहीं थी, क्योंकि सभी को जेल में बंद कर दिया गया था. कश्मीरियत वहां के सेक्युलरिज्म का हिस्सा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य का राजा हिंदू था और दोनों साथ मिलकर काम किया करते थे. यहां तक कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया था. ऐसे में आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बेहद दुखद था और कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो 370 हटाने के फैसले पर दोबारा विचार करेगी."

दिग्विजय के ऑडियो पर बीजेपी हमलावर

दिग्विजय का ऑडियो सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है. बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "पाकिस्तान कांग्रेस का पहला प्यार है. दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचा दिया. कश्मीर को हथियाने में कांग्रेस पाकिस्तान की मदद करेगी."

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस को 370 पर सहमत होना चाहिए था. उन्होंने लिखा, "इंसानियत की मौत उस दिन हुई जब हिंसा भड़काने वालों ने अपने बच्चों को विदेश भेजा और आम लोगों के बच्चों को पत्थर दिए. कश्मीरियत उस दिन मरी जब लाखों कश्मीरी पंडितों को रातों-रात घाटी से भगा दिया गया और यहां तक कि आज भी उनकी हत्याएं हो रही हैं." उन्होंने आगे लिखा, "दिग्विजय सिंह को हमारे कश्मीरी भाइयों को भड़काने की बजाय कश्मीरियों से वतनपरस्ती का पाठ सीखना चाहिए."

Instead of playing to the gallery across the border Congress must come to terms with abrogation of article 370.



जमहूरियत-Democracy

was only in hands of ruling elite.



इंसानियत died when instigators of violence sent their own kids abroad & gave stones to children of common folk pic.twitter.com/KO2bRbNCZA