घर के बाहर स्कूटर पार्क करने के भड़का रिश्तेदार, महिला पर चलाया धारदार हथियार

केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के किलिमनूर इलाके में शुक्रवार को एक मामूली पार्किंग विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया. यहां 34 वर्षीय एक महिला पर उसके ही रिश्तेदार ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला की पहचान सिंधु के रूप में हुई है, जो किलिमनूर के पास स्थित पोंगनाड की रहने वाली है.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, घटना शुक्रवार सुबह की है. सिंधु अपनी बेटी को ट्यूशन सेंटर छोड़ने के बाद स्कूटर से घर लौट रही थी. इसी दौरान उसने रास्ते में अपने रिश्तेदार मणिकुट्टन के घर के पास स्कूटर खड़ी कर दी. इसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते बढ़ गई.

आरोप है कि गुस्से में आकर मणिकुट्टन ने धारदार हथियार से सिंधु पर हमला कर दिया. इस हमले में सिंधु के दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं. आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे तुरंत तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी आपात सर्जरी की तैयारी की जा रही है.

किलिमनूर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी मणिकुट्टन घटना के बाद से फरार है और उसकी तलाश की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि सिंधु और मणिकुट्टन के बीच पहले भी स्कूटर पार्किंग को लेकर विवाद हो चुका था. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

Advertisement

---- समाप्त ----