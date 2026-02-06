scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर के बाहर स्कूटर पार्क करने के भड़का रिश्तेदार, महिला पर चलाया धारदार हथियार

केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. किलिमनूर इलाके में एक महिला पर उसके ही रिश्तेदार ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
रिश्तेदार ने महिला पर चलाया धारदार हथियार (Photo: representational image )
रिश्तेदार ने महिला पर चलाया धारदार हथियार (Photo: representational image )

केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के किलिमनूर इलाके में शुक्रवार को एक मामूली पार्किंग विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया. यहां 34 वर्षीय एक महिला पर उसके ही रिश्तेदार ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला की पहचान सिंधु के रूप में हुई है, जो किलिमनूर के पास स्थित पोंगनाड की रहने वाली है.

पुलिस के मुताबिक, घटना शुक्रवार सुबह की है. सिंधु अपनी बेटी को ट्यूशन सेंटर छोड़ने के बाद स्कूटर से घर लौट रही थी. इसी दौरान उसने रास्ते में अपने रिश्तेदार मणिकुट्टन के घर के पास स्कूटर खड़ी कर दी. इसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते बढ़ गई.

आरोप है कि गुस्से में आकर मणिकुट्टन ने धारदार हथियार से सिंधु पर हमला कर दिया. इस हमले में सिंधु के दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं. आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे तुरंत तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी आपात सर्जरी की तैयारी की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

कार पार्किंग विवाद को लेकर धमकाता आरोपी. (Photo: Arun Tyagi/ITG)
NOIDA: पार्किंग विवाद में खुलेआम दबंगई, VIDEO वायरल होने पर 2 आरोपी गिरफ्तार
Car
वाराणसी में पार्किंग विवाद में स्कूल टीचर की हत्या, रॉड और ईंटों से पीट- पीटकर ले ली जान
स्कूल गेट पर ही धरने पर बैठीं टीचर.(Photo:Screengrab)
केरल के स्कूल में सलवार सूट पहनने पर हेडमिस्ट्रेस की एंट्री बैन
elephant
हाथी को नहलाने गए महावत को जानवर सूंड से उठाकर पानी में फेंका, हुई मौत
कम खर्च में करें केरल की सैर, फ्लाइट से ट्रैवल, रहना-खाना फ्री!

किलिमनूर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी मणिकुट्टन घटना के बाद से फरार है और उसकी तलाश की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि सिंधु और मणिकुट्टन के बीच पहले भी स्कूटर पार्किंग को लेकर विवाद हो चुका था. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

Advertisement

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement