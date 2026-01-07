scorecardresearch
 
उत्तर प्रदेश और बिहार में अचानक इतनी क्यों बढ़ रही है ठंड? जानिए वजह

उत्तर प्रदेश और बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड बढ़ते जा रही है. घना कोहरा छाए रहने के कारण कई इलाकों में दिन के समय भी तापमान गिरा हुआ है. इस हफ्ते यहां ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है.

इस हफ्ते यूपी और बिहार में ठंड बढ़ सकती है. (Photo: AFP)
देशभर में सर्दी का असर बढ़ रहा है. उत्तर प्रदेश और बिहार में इन दिनों कपकपाती ठंड का जबरदस्त असर देखा जा सकता है. उत्तर प्रदेश के इटावा में तापमान काफी गिरा है. कई जगह शीतलहर का असर भी साफ दिखाई दे रहा है. उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में घना कोहरे छाने के कारण दिन में भी तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है.

यहां रात के समय चलने वाली ठंडी हवाओं ने दोनों राज्यों में ठिठुरन और बढ़ा दी है. पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में मुख्य रूप से ठंड का तेज असर हुआ है. यहां आने वाले दिनों में ठंड के कम होने के आसार नहीं हैं. 

यह भी पढ़ें: यूपी में सर्दी का सितम, बढ़ी ठिठुरन...ठंड से बेहाल 33 जिले, 9 शहरों में 7 डिग्री से नीचे पारा

अचानक बढ़ी यूपी-बिहार में ठंड

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कपकपाती ठंड के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं. नेपाल के पहाड़ी इलाकों और इंडो-गंगेटिक मैदानी क्षेत्रों में मौजूद जबरदस्त ठंड अनुकूल हवाओं की मदद से इन राज्यों में प्रवेश कर रही हैं. देश के मध्य भाग में स्थित एंटी-साइक्लोन इन इलाकों से काफी दूर है, यह ठंडी हवाओं को रोकने में नाकाम है और इसकी वजह से हवाओं की गति और तेज हो गई है.

घने कोहरे के कारण दिन के तापमान में गिरावट आ रही है. उत्तर प्रदेश का इटावा सबसे ठंडा स्थान बना है, जहां न्यूनतम तापमान 2.4°C तक दर्ज किया गया है. उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा से सटे आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और वाराणसी के साथ-साथ कानपुर, फुरसतगंज, प्रयागराज और हरदोई में तापमान करीब 5 डिग्री या इससे भी नीचे बना हुआ है. आने वाले दिनों में भी यूपी और बिहार में ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है. इस हफ्ते दोनों राज्यों में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनने की संभावना है.

---- समाप्त ----
