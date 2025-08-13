scorecardresearch
 

Feedback

पुलिस पर पत्नी पर हमले का आरोप, कार्रवाई की मांग... RG Kar पीड़िता के पिता ने कमिश्नर को लिखी चिट्ठी

आरजी कर रेप पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि 9 अगस्त को प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस ने उनकी पत्नी पर हमला किया. शिकायत पर जांच शुरू हो गई है. बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर माता-पिता को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है.

Advertisement
X
आरजी कर पीड़िता के माता-पिता ने 9 अगस्त को प्रदर्शन किया था. (Photo- ITG)
आरजी कर पीड़िता के माता-पिता ने 9 अगस्त को प्रदर्शन किया था. (Photo- ITG)

आरजी कर अस्पताल की पीड़िता के पिता ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि 9 अगस्त को कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनकी पत्नी पर हमला किया. पीड़िता के पिता ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. कोलकाता पुलिस ने ईमेल पर शिकायत मिलने की पुष्टि की है और मामले में जांच शुरू कर दी है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर यह हमला "जानबूझकर" किया गया. अधिकारी के मुताबिक, पीड़िता अभया के माता-पिता इस मामले के अहम गवाह हैं और उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई.

यह भी पढ़ें: आरजी कर केस का एक साल, कोलकाता में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Banerjee
'लोकसभा भंग कर देशभर में कराएं SIR...', TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी की डिमांड 
बाइक पर जा रहे TMC लीडर को मारी गोली
बंगाल: TMC के स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या, पार्टी ने बीजेपी और सीपीएम पर लगाया आरोप 
फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से वसूलता था पैसे
नोएडा में फर्जी थाना चलाने वाला कोलकाता में चला रहा था 'इंटरपोल' दफ्तर! 
Frank Worrell
Frank Worrell की तस्वीर नोट पर पर क्यों है? 
protest in kolkata
RG कर केस में 1 साल बाद भी इंसाफ नहीं! कोलकाता के प्रदर्शन में लोगों की पुलिस से हुई झड़प, देखें 

सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल पुलिस के एडीजी एसटीएफ वीनीत गोयल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने ममता बनर्जी के इशारे पर की. उनका आरोप है कि यह घटना सबूत मिटाने की कोशिश का हिस्सा थी. उन्होंने मांग की कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और अगर यह पर्याप्त न हो तो सीधे कार्रवाई की जाए.

Advertisement

पीड़िता की मां ने पुलिस पर हमले का आरोप लगाया

कोलकाता में शनिवार को प्रदर्शन के दौरान पीड़िता की मां ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी की पुलिस ने बिना किसी उकसावे के उन पर हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया, सिर और हाथों पर चोट पहुंचाई गई और कंगन तोड़ दिए गए. पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि उन्हें किसने मारा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, "पुलिस… यह कोलकाता पुलिस है जिसने मुझ पर हमला किया."

यह भी पढ़ें: कोलकाता में आत्महत्या पर सियासत गरम, परिजनों के NRC वाले दावे को पुलिस ने किया खारिज

पीड़िता की मां ने कहा कि नबन्ना मार्च जारी रहेगा!

जब पीड़िता की मां से सवाल किया गया कि क्या अब भी वे नबन्ना मार्च जारी रखेंगी, तो उन्होंने कहा, "बिल्कुल, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम अपना मार्च जारी रखेंगे." फिलहाल, इस मामले में कोलकाता पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है, जबकि राजनीतिक बयानबाजी जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement