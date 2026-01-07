दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड... गौतम बुद्ध नगर में स्कूल बंद, कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड जारी है. मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में इस साल का पहला ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि अधिकतम तापमान में तेज़ी से गिरावट आई. इसी के साथ, ठंड और ज्यादा बढ़ गई. बुधवार को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड और सिक्किम में शीतलहर की चेतावनी जारी की है.

#WATCH | Visibility drops as heavy fog envelopes Jaipur amid the ongoing cold wave across Rajasthan pic.twitter.com/dq1Buali3s — ANI (@ANI) January 7, 2026

कई राज्यों में अलर्ट...

उत्तरी और हिमालयी राज्यों के कई हिस्सों में पहले से ही कड़ाके की ठंड जारी है. कई इलाकों में तापमान नए निचले स्तर पर पहुंच गया है. झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और चतरा जिलों के लिए शीतलहर की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

असम में कोल्ड वेव की वजह से सुबह कोहरे की चादर छाई रही. IMD ने शहर में न्यूनतम तापमान 13°C रहने का अनुमान लगाया है.

#WATCH | Guwahati: Assam wakes up to a layer of fog as cold wave grips the city. IMD forecasts a minimum temperature of 13°C in the city. pic.twitter.com/NtRBcYHJHO — ANI (@ANI) January 7, 2026

गौतम बुद्ध नगर में स्कूल बंद...

एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए, 10 जनवरी तक कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है.

ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि यह आदेश ज़िले में CBSE, ICSE, IB, उत्तर प्रदेश बोर्ड और अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों पर लागू होगा. आदेश में कहा गया है कि मौजूदा मौसम की स्थिति में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के पालन में यह फैसला लिया गया है. पंवार ने आगे कहा कि स्कूलों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बुधवार और गुरुवार को 8 डिग्री और शुक्रवार और शनिवार को 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. IMD ने 10 जनवरी तक सुबह के शुरुआती घंटों में कोहरा या धुंध रहने का भी अनुमान लगाया है.

