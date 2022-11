IMD Rainfall Alert: तमिलनाडु में आज भी बारिश, जानें दिल्ली-यूपी समेत देश के विभिन्न राज्यों का मौसम

देश के विभिन्न राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है. दक्षिण के राज्यों में जहां बारिश की गतिविधियां जारी हैं तो वहीं, उत्तर भारत में मौसम शुष्क है. इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में ठंड पड़नी शुरू हो गई है. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के रात के तापमान में भी गिरावट आई है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसके आसपास के इलाकों में तापमान में कमी दर्ज की जा रही है. साथ ही, दिल्ली में प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. वहीं, जम्मू-कश्मीर और इसके आस-पास के इलाकों में पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है. जिसकी वजह से दक्षिण के राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं.

तमिलनाडु में बारिश, कई जिलों में स्कूल बंद

तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, राज्य के कई जिलों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश की चेतावनी के बीच तिरुवरुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और तंजावुर समेत कई जिलों में आज, 1 नवंबर को स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं.

