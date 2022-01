Weather Today: कड़ाके की सर्दी...पंजाब से राजस्थान तक घना कोहरा, दिल्ली में 50 मीटर तक पहुंची विजिबिलिटी

Weather Forecast Today: देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड (Cold) का सितम जारी है. इस बीच घना कोहरा (Dense Fog) और मुश्किल बढ़ा रहा है. दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमान में कोहरा (Fog) छाया है. ठंड इतनी बढ़ गई है कि ठिठुरन महसूस हो रही है.



मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और नॉर्थ राजस्थान में घना कोहरा छाया (Dense Fog) हुआ है. कोहरे के कारण अमृतसर, चंडीगढ़, हिसार में 25 मीटर तक विजिबिलिटी (Visibility) पहुंच गई तो वहीं पटियाला, अंबाला, पालम, देहरादून, प्रयागराज, गुना, भागलपुर में धुंध के कारण 50 मीटर तक ही दिखाई दे रहा है.

Delhi: Fog engulfs the national capital this morning. Visuals from near India Gate. pic.twitter.com/rWq5RRaVeK