मौसम का यूटर्न, बारिश-बर्फबारी रिटर्न...इन 12 राज्यों में बदलेगा वेदर! IMD का अलर्ट

भारत मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि दो नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) जल्दी-जल्दी आ रहे हैं. इनके असर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 13 फरवरी को और फिर 16-17 फरवरी के दौरान कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. पंजाब-हरियाणा, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के राज्यों में छिटपुट बारिश और बर्फबारी से फिर से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड की वापसी हो सकती है. पहाड़ों पर सफेद चादर बिछने से मैदानों में ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद है.

किन राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट?

IMD के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 13 और 16-17 फरवरी को कहीं-कहीं बारिश एवं बर्फबारी हो सकती है. वहीं,

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 से 18 फरवरी तक अलग-अलग जगहों पर बारिश/बर्फबारी की उम्मीद है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 14 और 15 फरवरी को हल्की बारिश संभव है.

वहीं, 17 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से यह बारिश और बर्फबारी ज्यादातर हल्की से मध्यम होगी लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ ज्यादा जमा सकती है.

क्या हैं पश्चिमी विक्षोभ?

पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्य पूर्वी क्षेत्र से आने वाली मौसमी सिस्टम हैं, जो सर्दियों में भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी लाते हैं. ये विक्षोभ एक के बाद एक आ रहे हैं, इसलिए मौसम में बदलाव तेजी से होने की संभावना है.

तापमान में क्या बदलाव होगा?

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3 दिनों में उत्तर-पश्चिम, पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान (रात का) में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. उसके बाद 4 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. बाकी देश में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है.

अधिकतम तापमान (दिन का) की बात करें तो कर्नाटक, केरल, माहे, कोकण और गोवा में अगले 24 घंटे में कोई बदलाव नहीं होगा. फिर 3 दिनों में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है. हालांकि, उसके बाद तापमान स्थिर रहेगा.



उत्तर भारत में फिर लौटेगी ठंड!

उत्तर भारत में अभी तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा चल रहा है. जिससे फरवरी में गर्मी जैसा महसूस हो रहा है. दिन भर तेज धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन इन विक्षोभ के बाद कुछ ठंडक आ सकती है.

मेघालय में 13 फरवरी और हिमाचल प्रदेश में 14 फरवरी को सुबह के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा छा सकता है.





