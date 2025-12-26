scorecardresearch
 
भीषण ठंड का अलर्ट! इन राज्यों में कल घना कोहरा-शीतलहर की चेतावनी, जानिए अगले 3 दिन का मौसम

Weather Forecast: यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर का असर जारी है. मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में नए साल तक ठंड-कोहरे से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है. साथ ही 27 जनवरी तक कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी है.

IMD issued Dense Fog Alert (Photo-PTI)
दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड पूरे शबाब पर है. उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और ठंडी हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित है. इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में नए साल से पहले घने कोहरे एवं शीतलहर से राहत नहीं मिलने की संभावना व्यक्त की है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बिहार में अगले तीन दिन कोहरा और सर्द पछुआ हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ सकती है.

कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 27 जनवरी के लिए उत्तर भारत में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान पूरे राज्य में घने कोहरे की भी चेतावनी है. साथ ही दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार में अधिक ठंड पड़ने का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार,  30 दिसंबर तक राज्य में शीत दिवस और घने कोहरे की स्थिति बने रहने के आसार हैं. लोगों को एक सप्ताह तक यानी नए साल से पहले ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

नए साल से पहले ठंड से नहीं राहत

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है, जो 1 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा. इससे सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने के साथ ट्रेनों एवं फ्लाइट्स पर भी असर पड़ सकता है. 

आईएमडी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर घना कोहरा 1 जनवरी तक बना रहेगा. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 30 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 30-31 दिसंबर तक कोहरे की संभावना है.

शीतलहर की चेतावनी

शीतलहर की बात करें तो उत्तर राजस्थान में 27 दिसंबर और झारखंड में 27-28 दिसंबर को कुछ जगहों पर शीतलहर चल सकती है. ठंड से ठिठुरते लोग बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं. मौसम विभाग ने सलाह दी है कि कोहरे में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें.

इन राज्यों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट
मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान, 27 से 31 दिसंबर के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 26, 30 और 31 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

जबकि, 27 से 31 दिसंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

असम और मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर 27 दिसंबर की सुबह तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
 

---- समाप्त ----
