VIDEO: ट्रायल रन में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जलवा, 180 की स्पीड... गिलास के ऊपर गिलास, नहीं गिरा एक बूंद पानी

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन' के ट्रायल रन का एक वीडियो साझा किया, जिसमें ट्रेन कोटा-नागदा सेक्शन के ट्रैक पर 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरते हुए दिख रही है. ट्रेन की स्टेबिलिटी (स्थिरता) जांचने के लिए 'वाटर टेस्ट' भी किया गया.
अश्विनी वैष्णव ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किया, 'आज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने वंदे भारत स्लीपर के ट्रायल रन का इंस्पेक्शन किया. ट्रेन कोटा-नागदा सेक्शन के ट्रैक पर 180 किमी/घंटा की रफ्तार से चली. वाटर टेस्ट ने इस नई पीढ़ी की ट्रेन की तकनीकी खूबियों को दिखाया किया.' वीडियो ट्रेन के अंदर से फिल्माया गया है, जिसमें मोबाइल स्क्रीन पर स्पीड 182 किमी/घंटा तक पहुंचती दिख रही है.
इतनी तेज रफ्तार के बावजूद ट्रेन के डेक पर एक के ऊपर एक रखे पानी से भरे गिलास बिना हिले या गिरे स्थिर हैं, जो ट्रेन की बेहतरीन स्टेबिलिटी और लो वाइब्रेशन को साबित करता है. वर्तमान में चल रही वंदे भारत ट्रेनों (सभी चेयर कार) का डिजाइन स्पीड 180 किमी/घंटा और अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 160 किमी/घंटा है. रेल मंत्रालय के अनुसार, ट्रेन की औसत रफ्तार ट्रैक की ज्योमेट्री, मेंटेनेंस और रूट में पड़ने वाले स्टॉपेज की संख्या पर निर्भर करती है.
Vande Bharat Sleeper tested today by Commissioner Railway Safety. It ran at 180 kmph between Kota Nagda section. And our own water test demonstrated the technological features of this new generation train. pic.twitter.com/w0tE0Jcp2h— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 30, 2025
रेल मंत्रालय ने हालिया बयान में कहा, 'आने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों के ओवरनाइट जर्नी एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगी. लंबी दूरी के ये ट्रेनें स्पीड, कम्फर्ट और मॉडर्न फैसिलिटी से लैस होंगी.' वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द ही पटरियों पर दौड़ती दिखेंगी. रेल मंत्रालय के मुताबिक ये ट्रेनें लंबी दूरी की यात्रा को नया आयाम देंगी, यात्रा का समय बचाएंगी. पहले व्यस्त रूटों पर और फिर धीरे-धीरे सभी रूटों पर इनका संचालन किया जाएगा.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के मेन फीचर्स
स्पीड: मैक्सिमम टेस्ट स्पीड 180 किमी/घंटा (हाल ही में कोटा-नागदा सेक्शन में 180-182 तक पहुंची, वाटर टेस्ट में गिलास का पानी भी नहीं हिला- कम वाइब्रेशन की मिसाल)
कोच: 16 कोच (भविष्य में 24 तक), AC 1st, 2nd और 3rd क्लास स्लीपर बर्थ्स. कुल 800-1100 पैसेंजर्स की कैपेसिटी.
सुविधाएं: ऑटोमैटिक डोर्स, टच-फ्री बायो-वैक्यूम टॉयलेट्स, पर्सनल रीडिंग लाइट्स, USB चार्जिंग, WiFi, CCTV, मॉड्यूलर किचन, कवच सेफ्टी सिस्टम, क्रैश रेसिस्टेंट डिजाइन.
इंटीरियर: एयरक्राफ्ट जैसा लुक, प्रीमियम सीटिंग/बर्थ्स, बेहतर लाइटिंग और कम्फर्ट.