Rose Day Wishes 2026: गुलाब खिलते रहें जिंदगी की राह में... रोज डे को बनाएं खास, शेयर करें ये मैसेज

> तू वो गुलाब है, जिसमें खूबसूरती की खुशबू है

न कांटे हैं, न मुरझाने की फितरत है!

Happy Rose Day 2026

> जिसे पाया ना जा सके वो जनाब हो तुम, मेरी जिंदगी का पहला ख्वाब हो तुम

लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन मेरी जिंदगी का एक सुन्दर सा गुलाब हो तुम.

Happy Rose Day wishes 2025



> गुलाब खिलते रहें जिंदगी की राह में,

हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में,

कदम-कदम पर मिले खुशी की बहार आपको,

दिल देता है यही दुआ बार-बार आपको!

हैप्पी रोज डे!



> आप मिलते नहीं रोज-रोज

आपकी याद आती है हर रोज,

हमने भेजा है रेड रोज

जो आपको हमारी याद दिलाएगा हर रोज

हैप्पी रोज डे 2026!



> टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है,

बीता हुआ पल यादें दे जाता है,

हर शख्स का अपना अंदाज़ होता है,

कोई ज़िन्दगी में प्यार तो कोई प्यार में ज़िदंगी दे जाता है!

Happy Rose Day 2026

> चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह,

नाम आपका रोशन रहे आफताब की तरह,

गम में भी आप हंसते रहे फूलों की तरह,

Happy Rose Day 2026



> मेरा हर ख्वाब आज हकीकत बन जाए,

जो हो बस तुम्हारे साथ ऐसी जिंदगी बन जाए,

हम लाएं लाखों में एक गुलाब तुम्हारे लिए,

और ये गुलाब मोहब्बत की शुरुआत बन जाए!

Happy Rose Day 2026



> हम आपके दिल में रहते हैं,

सारे दर्द आपके सहते हैं,

कोई हमसे पहले विश ना कर दे आपको

इसलिए सबसे पहले Happy Rose Day 2026!





---- समाप्त ----