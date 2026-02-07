scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Rose Day Wishes 2026: गुलाब खिलते रहें जिंदगी की राह में... रोज डे को बनाएं खास, शेयर करें ये मैसेज

Valentine's Week 2026: 7 फरवरी को रोज डे (Rose Day) के साथ वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होती है. इस दिन लोग अपने प्रियजनों, दोस्तों और पार्टनर को गुलाब गिफ्ट करते हैं. इस रोज डे पर आप अपने प्रियजन को प्यार भरे मैसेज भेजकर स्पेशल फील करा सकते हैं.

Advertisement
X
Happy Rose Day Wishes in Hindi (File Photo- Pixels)
Happy Rose Day Wishes in Hindi (File Photo- Pixels)

> तू वो गुलाब है, जिसमें खूबसूरती की खुशबू है
न कांटे हैं, न मुरझाने की फितरत है!
Happy Rose Day 2026


> जिसे पाया ना जा सके वो जनाब हो तुम, मेरी जिंदगी का पहला ख्वाब हो तुम
लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन मेरी जिंदगी का एक सुन्दर सा गुलाब हो तुम.
Happy Rose Day wishes 2025


> गुलाब खिलते रहें जिंदगी की राह में,
हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में,
कदम-कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, 
दिल देता है यही दुआ बार-बार आपको!
हैप्पी रोज डे!

सम्बंधित ख़बरें

valentines-week-2026
शुरू होने वाला है वैलेंटाइन वीक, जानें किस दिन मनेगा कौन सा डे
तारों की छांव में प्यार का इज़हार, वैलेंटाइन डे के लिए 5 सबसे रोमांटिक स्पॉट
Valentine's Day 2026
वैलेंटाइन डे पर दिखना है सुंदर? घर पर आजमाएं ये देसी नुस्खे
'फ्री' मनाएं वेलेंटाइन डे, दिल्ली की ये 5 जगहें कपल्स के लिए परफेक्ट
वेलेंटाइन डे पर सिंगल होने का न करें गम, सोलो ट्रिप के लिए ये शहर हैं बेस्ट


> आप मिलते नहीं रोज-रोज
आपकी याद आती है हर रोज,
हमने भेजा है रेड रोज
जो आपको हमारी याद दिलाएगा हर रोज
हैप्पी रोज डे 2026!


> टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है,
बीता हुआ पल यादें दे जाता है,
हर शख्स का अपना अंदाज़ होता है,
कोई ज़िन्दगी में प्यार तो कोई प्यार में ज़िदंगी दे जाता है!
Happy Rose Day 2026

Advertisement


> चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह,
नाम आपका रोशन रहे आफताब की तरह,
गम में भी आप हंसते रहे फूलों की तरह,
Happy Rose Day 2026


> मेरा हर ख्वाब आज हकीकत बन जाए,
जो हो बस तुम्हारे साथ ऐसी जिंदगी बन जाए,
हम लाएं लाखों में एक गुलाब तुम्हारे लिए,
और ये गुलाब मोहब्बत की शुरुआत बन जाए!
Happy Rose Day 2026


> हम आपके दिल में रहते हैं, 
सारे दर्द आपके सहते हैं, 
कोई हमसे पहले विश ना कर दे आपको
इसलिए सबसे पहले Happy Rose Day 2026!


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement