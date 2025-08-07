भारत, जो अमेरिका को सस्ती जेनेरिक दवाओं का बड़ा सप्लायर है. अब डोनाल्ड ट्रंप के नए व्यापार हमले का निशाना बन गया है. ट्रंप की भारी-भरकम टैरिफ नीति से न सिर्फ अमेरिका में दवाओं की कीमतें आसमान छू सकती हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर दवा सप्लाई में भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.

भारत पर ट्रंप का टैरिफ निशाना

भारत अमेरिका को दवाएं सप्लाई करने वाले टॉप-5 देशों में शामिल है. ट्रंप ने आयातित दवाओं पर 250% तक टैरिफ लगाने की योजना बनाई है जो अमेरिका के अस्पतालों और मरीजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है. ट्रंप ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री को भी 200% टैरिफ की बात कही है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा दवाएं भेजता है. भारत 12.5 अरब डॉलर की सस्ती जेनेरिक दवाएं अमेरिका को भेजता है जो वहां की हेल्थकेयर सिस्टम की रीढ़ है.

क्यों है ये चिंता की बात?

अमेरिका सस्ती दवाओं के लिए भारत पर निर्भर है. भारी टैरिफ से दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और भारतीय निर्यातकों के साथ-साथ अमेरिकी मरीजों को भी नुकसान होगा. शेयर बाजार पहले से ही इस चिंता को दिखा रहा है.

आंकड़ों में समझें:

12 अरब डॉलर: 2024 में अमेरिका को भारत के दवा निर्यात की वैल्यू.

10.5 अरब डॉलर: मई 2025 तक अमेरिका का फार्मा ट्रेड डेफिसिट.

25-250%: भारतीय दवाओं पर प्रस्तावित टैरिफ की रेंज.

9% की बढ़ोतरी: अगर 25% टैरिफ लागू हुआ तो अमेरिका में फार्मा टैरिफ में औसत बढ़ोतरी.

50 अरब डॉलर: भारत का कुल फार्मा मार्केट.

26.5 अरब डॉलर: भारत के कुल दवा निर्यात.

5वां स्थान: आयरलैंड, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड्स के बाद अमेरिका को दवा सप्लाई में भारत का स्थान.

भारत: दुनिया की फार्मेसी

भारत को ‘विश्व की फार्मेसी’ कहा जाता है, क्योंकि ये अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली हर पांच जेनेरिक दवाओं में से एक बनाता है. ये सस्ती दवाएं लाखों अमेरिकियों के लिए हेल्थकेयर को किफायती बनाती हैं. लेकिन ट्रंप के टैरिफ इस सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 25% टैरिफ भी फार्मा ड्यूटी को 9% तक बढ़ा सकता है, जिससे अस्पतालों, बीमा कंपनियों और मरीजों पर बोझ पड़ेगा.

बाजार में हलचल

अप्रैल 2025 से S&P 1500 फार्मा इंडेक्स भारत के निफ्टी फार्मा से ज्यादा गिरा है. निवेशक अमेरिकी कंपनियों के लिए फायदा नहीं, बल्कि नुकसान की आशंका जता रहे हैं. फार्मा कंपनियों का कहना है कि टैरिफ से लागत बढ़ेगी और निवेश में देरी होगी. कई दवाओं के कच्चे माल अभी भी विदेशों से आते हैं, जिससे सप्लाई में कमी, कीमतों में उछाल और इलाज की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है.

ट्रंप की टैरिफ नीति

जब ट्रंप ने कार्यभार संभाला, तब अमेरिका का औसत टैरिफ रेट सिर्फ 2.5% था. अब ये 17-19% तक पहुंच गया है. अटलांटिक काउंसिल ने चेतावनी दी है कि गुरुवार से लागू होने वाले नए टैरिफ के बाद ये 20% तक हो सकता है, जो एक सदी में सबसे ज्यादा होगा. गुरुवार आधी रात से पहले ट्रंप ने दावा किया कि 70 व्यापारिक साझेदार देशों पर 10-41% टैरिफ से अमेरिका में अरबों डॉलर आएंगे. अप्रैल में ट्रंप ने अनुचित व्यापार का आरोप लगाकर टैरिफ अभियान शुरू किया था.

भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया गया, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है. ये नया टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा, जिससे बातचीत का मौका है. हालांकि, अभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स छूट की लिस्ट में हैं.

टैरिफ अब विदेश नीति का हथियार

पहले टैरिफ फैक्ट्री जॉब्स बचाने के लिए लगाए जाते थे लेकिन अब ये विदेश नीति का हथियार बन गए हैं. ट्रंप की नीति सजा और सियासत का मिश्रण है और फार्मा इंडस्ट्री इसका अगला शिकार हो सकती है.

ट्रंप ने क्या कहा?

CNBC को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि एक-डेढ़ साल में टैरिफ 150% और फिर 250% तक जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि दवाएं हमारे देश में बनें.

