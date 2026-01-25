तमिलनाडु: सड़क किनारे खड़ी बस में दूसरी बस ने मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत

तमिलनाडु के मेलूर के पास रविवार तड़के सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. कोट्टमपत्ती पुलिस थाना क्षेत्र के त्रिची-मदुरै नेशनल हाईवे पर पल्लापत्ती में एक निजी बस, दूसरी खड़ी बस से टकरा गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए.

पीटीआई के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया कि चेन्नई से बस मदुरै जा रही थी. ये बस पल्लापत्ती उपनगरीय क्षेत्र में सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर रुकी थी और ड्राइवर उस दौरान बस में मौजूद नहीं था. इसी बीच चेन्नई से मार्तंडम जा रही एक दूसरी निजी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़ी बस में जा भिड़ी.

इस हादसे में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. दो मृतकों की पहचान 65 वर्षीय कनगरंजितम और 23 वर्षीय सुदर्शन के रूप में हुई है. वहीं हादसे में मारी गई एक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है. इसके अलावा दोनों बसों में यात्री सवार थे जिनमें से 15 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसा के बाद आसपास के लोगों ने यात्रियों की मदद की और घायलों को 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों से मेलूर और मदुरै के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. सूचना मिलते ही मेलूर पुलिस और कोट्टमपट्टी थाने के कर्मी घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे की जांच में जुट गई है.

