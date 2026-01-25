गुजरात में दर्दनाक सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आया ट्रक इनोवा कार पर चढ़ा... राजस्थान के 7 लोगों की मौत

गुजरात के बनासकांठा ज़िले में एक भयानक सड़क हादसा हो गया. जिसमें राजस्थान के रहने वाले 7 लोगों की मौत हो गई. जबकि 3 अन्य घायल हो गए. मृतक पाली और सिरोही जिलों के रहने वाले थे. बताया जाता है कि एक रॉन्ग साइड आ रही ट्रक ने इनोवा कार में टक्कर मार दी. जिससे 7 लोगों की मौत हो गई.

हादसे की सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है. वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है. हादसे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त किया है.

रॉन्ग साइड से आया ट्रक और इनोवा पर चढ़ गया

बनासकांठा एसपी प्रशांत शुंबे ने बताया कि अमीरगढ़ के इकबालगढ़ के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां आईसर ट्रक और इनोवा कार के बीच हुई भीषण टक्कर हुई. जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार रॉन्ग साइड से आ रहा आईसर ट्रक अचानक इनोवा कार के ऊपर चढ़ गया. जिससे यह भयावह हादसा हुआ. पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है.

हादसे पर पूर्व CM गहलोत ने जताया दुख

एक्स पर एक पोस्ट करते हुए गहलोत ने लिखा कि गुजरात के बनासकांठा में एक भयानक सड़क हादसे में राजस्थान के सिरोही और पाली ज़िलों के सात लोगों की असमय मौत की खबर दिल दहला देने वाली है. मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे और दिवंगत आत्माओं को शांति मिले. मैं हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूं.

