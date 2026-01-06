'कार अब स्टेटस सिंबल, साइकिल का यूज नहीं'... प्रदूषण पर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी

दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने समाज की बदलती सोच पर अहम टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि आज कार सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुकी है. लोग पैसे बचाकर कार खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं और साइकिल जैसे पर्यावरण के अनुकूल साधनों का इस्तेमाल लगभग बंद कर चुके हैं.

CJI की यह टिप्पणी उस समय आई जब अदालत में दिल्ली प्रदूषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई हो रही थी. एक वकील ने दलील दी कि एक ही परिवार में कई कारें होना प्रदूषण बढ़ने का बड़ा कारण है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि निजी वाहनों की बढ़ती संख्या केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक दिखावे से भी जुड़ चुकी है.

इसके बाद जब बिहार SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) मामले की सुनवाई शुरू हुई, जो दिल्ली प्रदूषण केस के तुरंत बाद सूचीबद्ध थी, तब भी प्रदूषण का मुद्दा चर्चा में बना रहा. चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने पीठ को बताया कि प्रदूषण की एक बड़ी वजह वाहनों की संख्या है और कई परिवारों में एक से ज्यादा कारें हैं.

साइकिल चलाने के बजाय कार को दे रहे प्राथमिकता- CJI

इस पर CJI ने दो टूक कहा कि लोग साइकिल चलाने के बजाय कार को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने टिप्पणी की कि कार अब सुविधा से ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई है. CJI सूर्यकांत ने कहा कि अगर लोग सच में पर्यावरण को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें हाई-एंड और लग्जरी वाहनों की बजाय अच्छे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना चाहिए.

कानून और पाबंदियों से प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं- CJI

CJI सूर्यकांत ने यह भी संकेत दिया कि केवल कानून और पाबंदियों से प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जीवनशैली में बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि साइकिल और सार्वजनिक परिवहन जैसे विकल्पों को फिर से अपनाना समय की मांग है.

