scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कार अब स्टेटस सिंबल, साइकिल का यूज नहीं'... प्रदूषण पर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि कार अब स्टेटस सिंबल बन गई है और लोग साइकिल का इस्तेमाल लगभग छोड़ चुके हैं. उन्होंने एक ही परिवार में कई कारों को प्रदूषण की बड़ी वजह बताया और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया.

Advertisement
X
वायु प्रदूषण पर सीजेआई सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी की. (File Photo: PTI)
वायु प्रदूषण पर सीजेआई सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी की. (File Photo: PTI)

दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने समाज की बदलती सोच पर अहम टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि आज कार सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुकी है. लोग पैसे बचाकर कार खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं और साइकिल जैसे पर्यावरण के अनुकूल साधनों का इस्तेमाल लगभग बंद कर चुके हैं.

CJI की यह टिप्पणी उस समय आई जब अदालत में दिल्ली प्रदूषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई हो रही थी. एक वकील ने दलील दी कि एक ही परिवार में कई कारें होना प्रदूषण बढ़ने का बड़ा कारण है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि निजी वाहनों की बढ़ती संख्या केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक दिखावे से भी जुड़ चुकी है.

यह भी पढ़ें: 'दो हफ्ते में दिल्ली-NCR में प्रदूषण के कारण बताएं...', सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को लगाई फटकार

सम्बंधित ख़बरें

Supreme Court
'दिल्ली-NCR में प्रदूषण के कारण बताएं...', सुप्रीम कोर्ट की CAQM को फटकार
Supreme Court criticizes Centre, Haryana and Punjab over Delhi's air pollution crisis
एयर पॉल्यूशन केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम एक्सपर्ट नहीं, लेकिन बहस का मंच देंगे
अरावली खनन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ करेगी सुनवाई (File Photo: ITG)
'स्पेशल कानून बनाते समय उसका असर क्यों नहीं सोचते?' CJI का केंद्र सरकार से तीखा सवाल
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के कामकाज पर उठाए संवैधानिक सवाल (Photo: PTI)
'मनमानी अब बर्दाश्त नहीं...', ममता बनर्जी ने EC को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा
उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार (Photo-ITG)
'यह सिर्फ लापरवाही नहीं, साजिश...', वन भूमि पर कब्जे को लेकर SC सख्त

इसके बाद जब बिहार SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) मामले की सुनवाई शुरू हुई, जो दिल्ली प्रदूषण केस के तुरंत बाद सूचीबद्ध थी, तब भी प्रदूषण का मुद्दा चर्चा में बना रहा. चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने पीठ को बताया कि प्रदूषण की एक बड़ी वजह वाहनों की संख्या है और कई परिवारों में एक से ज्यादा कारें हैं.

Advertisement

साइकिल चलाने के बजाय कार को दे रहे प्राथमिकता- CJI

इस पर CJI ने दो टूक कहा कि लोग साइकिल चलाने के बजाय कार को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने टिप्पणी की कि कार अब सुविधा से ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई है. CJI सूर्यकांत ने कहा कि अगर लोग सच में पर्यावरण को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें हाई-एंड और लग्जरी वाहनों की बजाय अच्छे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'हम सुपर एक्सपर्ट नहीं, लेकिन बहस का मंच देंगे' दिल्ली-NCR प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू

कानून और पाबंदियों से प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं- CJI

CJI सूर्यकांत ने यह भी संकेत दिया कि केवल कानून और पाबंदियों से प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जीवनशैली में बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि साइकिल और सार्वजनिक परिवहन जैसे विकल्पों को फिर से अपनाना समय की मांग है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement