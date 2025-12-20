नागपुर में सोलर पैनल फैक्ट्री में बड़ा हादसा, पानी की टंकी गिरने से 6 मजदूरों की मौत, 9 घायल

महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. शहर के बाहरी इलाके बुटीबोरी के महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) रीजन में स्थित एक सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए. पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 9.30 बजे अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्ट्री में हुआ.

हादसे के वक्त फैक्ट्री परिसर में काम चल रहा था, तभी अचानक पानी की टंकी भरभराकर नीचे गिर गई. टंकी के मलबे में दबने से तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 अन्य को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान तीन और मजदूरों ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई. हादसे में घायल 9 मजदूरों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला गया. प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं. इस दर्दनाक घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देगी.

इसके अलावा संबंधित कंपनी ने भी प्रत्येक मृतक के परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति जताई है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, हादसे में घायल मजदूरों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और उनके इलाज का पूरा खर्च कंपनी वहन करेगी. मुख्यमंत्री ने इस हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वह नागपुर के जिला कलेक्टर के संपर्क में हैं और राहत व आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

