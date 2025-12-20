scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नागपुर में सोलर पैनल फैक्ट्री में बड़ा हादसा, पानी की टंकी गिरने से 6 मजदूरों की मौत, 9 घायल

नागपुर स्थित सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में पानी की टंकी गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 9 घायल हो गए.

Advertisement
X
नागपुर में सोलर पैनल फैक्ट्री में पानी की टंकी ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई. (Photo: PTI)
नागपुर में सोलर पैनल फैक्ट्री में पानी की टंकी ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई. (Photo: PTI)

महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. शहर के बाहरी इलाके बुटीबोरी के महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) रीजन में स्थित एक सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए. पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 9.30 बजे अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्ट्री में हुआ.

हादसे के वक्त फैक्ट्री परिसर में काम चल रहा था, तभी अचानक पानी की टंकी भरभराकर नीचे गिर गई. टंकी के मलबे में दबने से तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 अन्य को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान तीन और मजदूरों ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई. हादसे में घायल 9 मजदूरों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है.

यह भी पढ़ें: पहलगाम अटैक, बाढ़ से तबाही... देखें 2025 में देश को हिलाने वाली घटनाओं की 'कहानी'

सम्बंधित ख़बरें

भरभराकर गिरा वाटर टैंक, 3 की मौत
नागपुर में भरभराकर गिरा वाटर टैंक. (Photo: Screengrab)
नागपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा... भरभराकर गिरा वाटर टैंक, तीन मजदूरों की मौत
कुएं में गिरे तेंदुए को सुरक्षित तरीके से निकाला बाहर. (Photo: Representational)
कुएं में गिर गया तेंदुआ, लोगों ने वन टीम को बुलाया, रेस्क्यू कर बाहर निकाला
Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar
बेटे पार्थ के बचाव में उतरे अजित पवार, बोले- लैंड डील अफसरों की गलती का नतीजा
Legislator Sharad Sonawane raises issue of increasing leopard attacks in Nagpur
तेंदुए जैसी ड्रेस पहन विधानसभा कयों पहुंचे MLA शरद सोनवणे? देखें

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला गया. प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं. इस दर्दनाक घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देगी. 

Advertisement

इसके अलावा संबंधित कंपनी ने भी प्रत्येक मृतक के परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति जताई है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, हादसे में घायल मजदूरों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और उनके इलाज का पूरा खर्च कंपनी वहन करेगी. मुख्यमंत्री ने इस हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वह नागपुर के जिला कलेक्टर के संपर्क में हैं और राहत व आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement