वैक्सीनेशन के बाद कम्पटीशन! टीका लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला क्यों लिख रहे हैं लोग?

Covid19 Vaccination: कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझते हुए अब देश में वैक्‍सीनेशन की गति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम पूरी तेजी से जारी है. ऐसे में केन्‍द्र सरकार ने लोगों को वैक्‍सीन लेने के लिए प्रोत्‍साहित करने का नया तरीका निकाला है. अब आप अपनी वैक्सीनेशन की तस्‍वीर शेयर कर 5 हजार रुपये का कैश प्राइज़ पा सकते हैं.

Recently took the #COVIDVaccine? Here's your chance to inspire millions to get #vaccinated too! Share your vaccination picture with an interesting tagline & stand a chance to win ₹5,000! Visit: https://t.co/rD28chyxrV @PMOIndia @MoHFW_India @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/DHoB3PKCwn