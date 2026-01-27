'मेरे घर हमला करवा सकते हैं कांग्रेस नेता', राहुल गांधी को डरपोक वाले बयान के बाद शकील अहमद का दावा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. शकील अहमद इन दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर की बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में हैं. अब उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके पटना और मधुबनी स्थित आवास पर हमले की साजिश रच रहे हैं.

और पढ़ें

दरअलस, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. शकील अहमद ने शनिवार को राहुल गांधी को 'डरपोक' और असुरक्षित नेता बताया और दावा किया कि वह पार्टी में केवल उन्हीं युवा नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं.

अहमद ने इस बात का जिक्र करते हुए (राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए अमेठी सीट हार गए थे) दावा किया कि अपने रवैये के कारण वह उस सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर सके जिसे कभी उनके पूर्वजों और परिवार ने सींचा था. उनके इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है.

'मेरे घर हो सकता है हमला'

अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए एक्स पर कहा कि अभी-अभी कांग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस/युवा कांग्रेस को ये आदेश दिया है कि मंगलवार 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए. ये जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है.

Advertisement

वहीं, अभी तक कांग्रेस ने अभी तक शकील अहमद के आरोप पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

बिहार चुनाव के बाद छोड़ी कांग्रेस

आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के महासचिव रह चुके अहमद ने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी. वह बिहार से तीन बार विधायक (1985-90, 1990-95 और 2000-2004) और दो बार सांसद (1998 और 2004) रह चुके हैं.

---- समाप्त ----