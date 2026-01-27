scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरे घर हमला करवा सकते हैं कांग्रेस नेता', राहुल गांधी को डरपोक वाले बयान के बाद शकील अहमद का दावा

पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद खान ने मंगलवार को अपने आवास पर हमले की आशंका जताई है. उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस नेतृत्व ने बिहार और युवा कांग्रेस को उनके पटना और मधुबनी स्थित घरों पर आक्रमण करने का आदेश दिया है. ये विवाद तब शुरू हुआ जब शकील अहमद ने हाल ही में राहुल गांधी को 'डरपोक नेता' कह दिया था.

Advertisement
X
शकील अहमद ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप. (File Photo: PTI)
शकील अहमद ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप. (File Photo: PTI)

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. शकील अहमद इन दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर की बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में हैं. अब उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके पटना और मधुबनी स्थित आवास पर हमले की साजिश रच रहे हैं.

दरअलस, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. शकील अहमद ने शनिवार को राहुल गांधी को 'डरपोक' और असुरक्षित नेता बताया और दावा किया कि वह पार्टी में केवल उन्हीं युवा नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं.

अहमद ने इस बात का जिक्र करते हुए (राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए अमेठी सीट हार गए थे) दावा किया कि अपने रवैये के कारण वह उस सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर सके जिसे कभी उनके पूर्वजों और परिवार ने सींचा था. उनके इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi and Rajnath Singh is At Home Ceremony Hosted by Rashtrapati Draupadi Murmu in Rashtrapati Bhawan
'राहुल ने नहीं पहना नॉर्थ-ईस्ट का पटका', BJP ने लगाया आरोप, कांग्रेस ने दिखाई ये फोटो
गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल-खड़गे की सीटिंग पर कांग्रेस का तीखा विरोध (Photo: ITG)
'खड़गे-राहुल को परेड में तीसरी लाइन में बैठाना अपमान', भड़की कांग्रेस, रक्षा मंत्रालय बोला- नहीं तोड़ा प्रोटोकॉल
तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. (Photo: ITG)
'राहुल गांधी डरपोक, फटफटिया मास्टर हैं', आखिर तेज प्रताप ने क्यों कहा ऐसा?
Rahul Gandhi
'भारी कीमत चुका रहे हैं...' प्रदूषण पर राहुल गांधी की अपील
शकील अहमद ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप (Photo: PTI)
'वो डरपोक, तानाशाह और इनसिक्योर...', राहुल पर पूर्व कांग्रेसी नेता ने निकाली भड़ास

'मेरे घर हो सकता है हमला'

अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए एक्स पर कहा कि अभी-अभी कांग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस/युवा कांग्रेस को ये आदेश दिया है कि मंगलवार 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए. ये जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है.

Advertisement

वहीं, अभी तक कांग्रेस ने अभी तक शकील अहमद के आरोप पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

बिहार चुनाव के बाद छोड़ी कांग्रेस

आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के महासचिव रह चुके अहमद ने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी. वह बिहार से तीन बार विधायक (1985-90, 1990-95 और 2000-2004) और दो बार सांसद (1998 और 2004) रह चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement