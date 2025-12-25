scorecardresearch
 
हिडमा के बाद एक करोड़ का इनामी टॉप नक्सली गणेश उइके भी एनकाउंटर में ढेर

ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में शीर्ष नक्सली नेता और केंद्रीय कमेटी सदस्य गणेश उइके समेत चार नक्सलियों को मार गिराया है. गणेश उइके पर 1.1 करोड़ रुपये का इनाम था और वह लंबे समय से वांछित था.

टॉप नक्सली नेता गणेश उइके एनकाउंटर में ढेर. (File Photo: ITG)
ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षाबल की टीम को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षाबलों ने अपनी कार्रवाई में शीर्ष नक्सली नेता और केंद्रीय कमेटी सदस्य गणेश उइके समेत चार नक्सलियों को ढेर कर दिया है. पुलिस के अनुसार, वह ओडिशा में नक्सली संगठन का प्रमुख था और लंबे वक्त से वांछित था. उस पर सरकार ने  1.1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. 

राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी  ने बताया कि जंगल में चार नक्सलियों के होने का इनपुट मिला था. सूचना के आधार पर जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षाबलों की टीम पर फायरिंग कर दी है. इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में चार नक्सलियों को ढेर कर दिया है.

उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सलियों में टॉप नक्सली गणेश भी शामिल है, जिस पर 1.1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. अधिकारी ने बताया कि दो महिलाओं समेत अन्य तीन नक्सलियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

