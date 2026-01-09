scorecardresearch
 
सबरीमाला गोल्ड चोरी में SIT की कार्रवाई, मुख्य पुजारी को हिरासत में लिया

सबरीमाला मंदिर में सोने के आभूषणों की चोरी के हाई-प्रोफाइल मामले में विशेष जांच दल (SIT) ने बड़ी कार्रवाई की है. मंदिर के मुख्य पुजारी (तंत्री) कंडारारू राजीवारू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में एक्शन (Photo: ITG)
सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी (तंत्री) कंडारारू राजीवारू को विशेष जांच दल (SIT) ने मंदिर में सोने की चोरी से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई मंदिर परिसर से कीमती सोने के आभूषणों के गायब होने की जांच के दौरान की गई है. पिछले दिनों मंंदिर के अदंर गोल्ड चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद जांच शुरू हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एसआईटी बनाई थी.

जांच में यह सामने आया कि चोरी घटना मंदिर के अंदरूनी पक्ष से जुड़ी हो सकती है. मुख्य पुजारी कंडारारू राजीवारू, जो मंदिर के सबसे वरिष्ठ धार्मिक अधिकारी हैं और जिनकी पूजा सामग्री और आभूषणों तक सीधे पहुंच है, से विशेष पूछताछ की जा रही है. SIT को संदेह है कि वे इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

पुजारी की हिरासत ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है. इसके अलावा, अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों से भी पूछताछ जारी है. सबरीमाला मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है.

सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

मशहूर तीर्थ स्थल है सबरीमाला मंदिर

सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं. मंदिर में चढ़ाए गए सोने के आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं का एक बड़ा संग्रह है.

 
