पीएम मोदी आज राजस्थान में चल रही बीजेपी नेताओं की बैठक को करेंगे संबोधित

राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है. बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेताओं को संबोधित करेंगे. हालांकि, पीएम मोदी का ये संबोधन वर्चुअली होगी.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं सुबह 10 बजे भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने विचार साझा करूंगा.





At 10 AM, will be joining the meeting of @BJP4India national office bearers. I will also be sharing my thoughts during the programme.