Indian Railways: सर्दी में ठिठुरे रेलयात्री, कोहरे की वजह से आज भी कई ट्रेनें लेट, देखें लिस्ट

Trains Running Late Today 7th January 2026: कोहरे के कारण यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं. विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है. पूर्वा एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर ठंड में यात्री परेशान हैं.

Railway Trains Running Late Due to Fog and Cold Winter (File Photo- ITG)
Railway Trains Running Late Due to Fog and Cold Winter (File Photo- ITG)

उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है. जनवरी में ठंड और शीतलहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. घने कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है. विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित हो रही है.

दिल्ली हावड़ा रेल रूट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ी है. आज यानी 7 जनवरी को भी इस रूट की कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से चल रही हैं. वहीं, कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के इंतजार में यात्रियों का बुरा हाल है.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कोहरे ने पूरे रेलवे यार्ड को अपनी आगोश में ले रखा है. रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में यात्री ठिठुर रहे हैं. बता दें कि चंदौली और आसपास के इलाके में आज (बुधवार), 7 जनवरी 2026 को इस साल का सबसे सर्द दिन बताया जा रहा है.

कोहरे के चलते पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, रांची गरीब रथ सहित कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से चल रही है. ऐसे में भीषण सर्दी में इन ट्रेनों का इंतजार करना रेल यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर मौजूद रेल यात्रियों ने बताया कि भीषण ठंड में ट्रेन का इंतजार करने में काफी दिक्कत हो रही है.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का लेटेस्ट अपडेट

> गाड़ी संख्या 12382 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस 8 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15657 दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल 4 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12370 देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15658 कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल डेढ़ घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12333 हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22352 बेंगलुरु सहरसा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 20802 मगध एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15743 बालूरघाट बठिंडा फरक्का एक्सप्रेस 1 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12350 गोड्डा हमसफर एक्सप्रेस 3:30 घंटे लेट 

---- समाप्त ----
