Magh Mela 2026: श्रद्धालुओं का स्मार्ट साथी बनेगा 'मेला रेल सेवा' ऐप, ट्रेन की जानकारी से मेडिकल हेल्प तक... मिलेगी हर मदद

रेलवे ने माघ मेला 2026 के श्रद्धालुओं के लिए 'मेला रेल सेवा' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. यह डिजिटल पोर्टल यात्रियों को ट्रेन की जानकारी, मेला नेविगेशन, होटल, मेडिकल हेल्प और खोया-पाया केंद्र जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा.

रेलवे ने माघ मेला 2026 के लिए श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नया डिजिटल पोर्टल 'मेला रेल सेवा' शुरू किया है. जो एक ही जगह पर ट्रेन की जानकारी, यात्री सुविधाएं, मेडिकल मदद और स्टेशन गाइड जैसी सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराएगा. इससे लाखों श्रद्धालु जो संगम स्नान के लिए प्रयागराज आ रहे हैं, उन्हें आसानी होगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेला 2026 की शुरुआत हो रही है, जो 15 फरवरी तक चलेगा.पिछले साल महाकुंभ 2025 की तरह इस बार भी रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हैं. मेला रेल सेवा–2026 पोर्टल उत्तर मध्य रेलवे की ओर से बनाया गया है. इसमें यात्रियों को घर बैठे ही सभी जानकारियां मिल जाएंगी. 

> ट्रेन जानकारी: मेला स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल, स्टॉपेज, उपलब्ध सीटें और टिकट बुकिंग की सुविधा.

> यात्री सुविधाएं: स्टेशनों पर विश्राम गृह, वेटिंग रूम, पानी, शौचालय और अन्य व्यवस्थाएं.

> मेडिकल सहायता: मेला क्षेत्र और स्टेशनों पर उपलब्ध डॉक्टर, एम्बुलेंस और हेल्पलाइन नंबर.

> स्टेशन गाइड: प्रयागराज के सभी स्टेशनों का नक्शा, प्रवेश द्वार, टिकट काउंटर और मेला क्षेत्र तक पहुंचने का रास्ता.

> खोया-पाया केंद्र : अगर मेला की भीड़ में आपका कोई सामान छूट जाता है, तो ऐप का समर्पित सेक्शन उसे ट्रैक करने में मदद करेगा.

रेलवे की ओर से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस पोर्टल से यात्रियों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सभी जरूरी जानकारियां मोबाइल या कंप्यूटर से मिल जाएंगी. बता दें कि इससे पहले महाकुंभ के लिए भी रेलवे ने इसी तरह का ‘कुंभ रेल सेवा’ ऐप और पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई थी. अब माघ मेला के लिए इसे अपडेट करके ‘मेला रेल सेवा–2026’ नाम दिया गया है.

माघ मेले के दौरान प्रयागराज के इन स्टेशनों पर रुकेंगी 14 ट्रेनें, देखें लिस्ट 
 

गूगल प्ले स्टोर से आसानी से कर सकते हैं डाउनलोड
रेलवे का यह मोबाइल ऐप एंड्रॉयड फोन के गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. श्रद्धालु गूगल प्ले स्टोर में जाकर 'मेला रेल सेवा' सर्च करके इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा रेलवे ने मेला के दौरान कई विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. प्रयागराज जंक्शन, रामबाग, झूसी सहित 9 स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी. कुछ ट्रेनों का अस्थाई ठहराव भी बढ़ाया गया है, ताकि श्रद्धालु आसानी से चढ़-उतर सकें. यात्रियों से अपील है कि वे यात्रा से पहले इस पोर्टल या रेल मदद ऐप से अपनी ट्रेन की जानकारी जरूर चेक करें. हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी मदद ली जा सकती है. 

माघ मेला में मुख्य स्नान की तिथियां 

  • मौनी अमावस्या: 18 जनवरी
  • बसंत पंचमी: 23 जनवरी
  • माघी पूर्णिमा: 1 फरवरी
  • महाशिवरात्रि: 15 फरवरी
---- समाप्त ----
