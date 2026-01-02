Indian Railways: माघ मेले के दौरान प्रयागराज के इन स्टेशनों पर रुकेंगी 14 ट्रेनें, श्रद्धालुओं को होगी आसानी, देखें लिस्ट

संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियां जोरों पर हैं. एक तरफ जहां मेला प्रशासन स्थानीय स्तर पर अपनी तैयारी को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए भारतीय रेलवे ने भी कमर कस ली है.

और पढ़ें

माघ मेला के दौरान भारतीय रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन के साथ-साथ रामबाग और झूसी स्टेशनों पर भी अलग-अलग तारीखों में कई ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव देने का फैसला किया है. पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा माघ मेला के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए सात जोड़ी यानी 14 ट्रेनों का 02 मिनट का अतिरिक्त अस्थाई ठहराव प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर दिया जा रहा है.

यहां देखें ट्रेनों की लिस्ट:

> जयनगर से 01 से 04, 12 से 24 एवं 29 से 31 जनवरी, 01 तथा 12 से 15 फरवरी, 2026 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 11062 जयनगर-लोकमान्य तिलक पवन एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव झूसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

> लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 01 से 04, 12 से 24 एवं 29 से 31 जनवरी, 01 तथा 12 से 15 फरवरी, 2026 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 11061 लोकमान्य तिलक-जयनगर पवन एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

Advertisement

> सीतामढ़ी से 01 से 05, 13 से 25, 30, 31 जनवरी, 01, 02 एवं 13 से 16 फरवरी, 2026 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 14005 सीतामढ़ी-आनन्द विहार लिच्छवी एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव झूसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

> आनन्द विहार टर्मिनस से 01 से 05, 13 से 26, 30, 31 जनवरी, 01, एवं 12 से 15 फरवरी, 2026 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 14006 आनन्द विहार-सीतामढ़ी लिच्छवी एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव झूसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

> दानापुर से 04, 14, 18, 21, 25 जनवरी, 01 एवं 15 फरवरी, 2026 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 20934 दानापुर-उधना एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव झूसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

> उधना से 03, 13, 17, 20, 24 जनवरी एवं 14 फरवरी, 2026 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 20933 उधना-दानापुर एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव झूसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

> जयनगर से 01 से 04, 09, 12 से 24, 29 से 31 जनवरी, 01, 12 से 15 फरवरी, 2026 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 12561 जयनगर-नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव झूसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

> लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 01 से 04, 12 से 24, 29 से 31 जनवरी, 01, 12 से 15 फरवरी, 2026 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 12562 नई दिल्ली-जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

Advertisement

> दरभंगा से 02, 16, 23, 30 जनवरी तथा 13 फरवरी, 2026 को चलने वाली गाड़ी संख्या 11034 दरभंगा-पुणे एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव झूसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

> पुणे से 14 एवं 21 जनवरी, 2026 को चलने वाली गाड़ी संख्या 11033 पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

> रक्सौल से 03, 17, 24, 31 जनवरी तथा 01, 08, 22 फरवरी, 2026 को चलने वाली गाड़ी संख्या 15267 रक्सौल-लोकमान्य तिलक अंत्योदय एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव झूसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

> लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 12 एवं 19 जनवरी, 2026 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 15268 लोकमान्य तिलक-रक्सौल अंत्योदय एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

>दरभंगा से 14 एवं 21 जनवरी, 2026 को चलने वाली गाड़ी संख्या 15559 दरभंगा-अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव झूसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

> अहमदाबाद से 02, 16, 23 एवं 30 जनवरी एवं 13 फरवरी, 2026 को चलने वाली गाड़ी संख्या 15560 अहमदाबाद-दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस का अस्थाई ठहराव प्रयागराज रामबाग-झूसी स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा.

---- समाप्त ----