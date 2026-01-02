रेहान-अवीवा के रिश्ते पर रॉबर्ट वाड्रा ने लगाई मोहर, तस्वीर शेयर कर बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिल गई

रॉबर्ट वाड्रा ने बेटे रेहान के अवीवा संग रिश्तों को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी है. रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मेरे बेटे को उसकी जीवनसंगिनी मिल गई है. मेरी दुआएं उसके साथ है. उसे जीवन में खुशियां मिले.

रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मेरा बेटा जीवन के एक नए पड़ाव पर कदम रख रहा है और उसे अपनी जीवनसंगिनी मिल गई है. मैं दोनों को दिल से आशीर्वाद देता हूं कि उनका जीवन खुशियों से भरा रहे, उनका साथ अटूट हो, प्रेम और विश्वास हमेशा मजबूत बना रहे. ईश्वर करे वे हाथ थामे इस सुंदर यात्रा पर आगे बढ़ें और साथ-साथ फलें-फूलें.

रेहान और अवीवा बेग ने राजस्थान में एक निजी समारोह में सगाई की है, जिसकी तस्वीरें खुद रेहान ने अपनी इंस्टा पोस्ट पर शेयर की हैं. उन्होंने कैप्शन में एक रिंग बनाई है और साथ में 29 दिसंबर की तारीख मेंशन की है. रेहान और अवीवा बीते सात वर्षों से एक दूसरे से साथ हैं. रेहान ने हाल ही में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया था.

रेहान और अवीवा की शादी के लिए दोनों ही परिवारों ने अपनी सहमति दे दी है. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद सगाई हुई है. यह पहला मौका है, जब रेहान के अवीवा संग रिश्ते को लेकर परिवार के किसी सदस्य ने प्रतिक्रिया दी है.

25 साल के रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं. 'डार्क परसेप्शन' नाम से सोलो एग्जीबिशन कर चुके रेहान नेचर फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग में दिलचस्पी रखते हैं. उनका कला और फोटोग्राफी के प्रति झुकाव है. विजुअल आर्टिस्ट रेहान वाड्रा ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से करने के बाद देहरादून और लंदन से आगे की पढ़ाई की है.

वहीं, अवीवा बेग का जन्म और लालन-पालन दिल्ली में हुआ. वह फाइन आर्ट फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. वह अपनी वेबसाइट avivabaig.com पर खुद को दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर बताती हैं. वह 'अटेलियर 11' की को-फाउंडर भी हैं. यह एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है, जो देशभर के ब्रांड्स, एजेंसियों और क्लाइंट्स के साथ काम करती है.

