scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रेहान-अवीवा के रिश्ते पर रॉबर्ट वाड्रा ने लगाई मोहर, तस्वीर शेयर कर बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिल गई

रेहान और अवीवा बेग की राजस्थान में एक निजी समारोह में सगाई हो गई है. रेहान और अवीवा बीते सात वर्षों से एक दूसरे से साथ हैं. यह पहला मौका है, जब रेहान के अवीवा संग रिश्ते को लेकर परिवार के किसी सदस्य ने प्रतिक्रिया दी है.

Advertisement
X
रॉबर्ट वाड्रा ने बेटे रेहान के अवीवा संग रिश्तों पर क्या कहा (Photo: X)
रॉबर्ट वाड्रा ने बेटे रेहान के अवीवा संग रिश्तों पर क्या कहा (Photo: X)

रॉबर्ट वाड्रा ने बेटे रेहान के अवीवा संग रिश्तों को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी है. रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मेरे बेटे को उसकी जीवनसंगिनी मिल गई है. मेरी दुआएं उसके साथ है. उसे जीवन में खुशियां मिले. 

रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मेरा बेटा जीवन के एक नए पड़ाव पर कदम रख रहा है और उसे अपनी जीवनसंगिनी मिल गई है. मैं दोनों को दिल से आशीर्वाद देता हूं कि उनका जीवन खुशियों से भरा रहे, उनका साथ अटूट हो, प्रेम और विश्वास हमेशा मजबूत बना रहे. ईश्वर करे वे हाथ थामे इस सुंदर यात्रा पर आगे बढ़ें और साथ-साथ फलें-फूलें.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raihan (@raihanrvadra)

रेहान और अवीवा बेग ने राजस्थान में एक निजी समारोह में सगाई की है, जिसकी तस्वीरें खुद रेहान ने अपनी इंस्टा पोस्ट पर शेयर की हैं. उन्होंने कैप्शन में एक रिंग बनाई है और साथ में 29 दिसंबर की तारीख मेंशन की है. रेहान और अवीवा बीते सात वर्षों से एक दूसरे से साथ हैं. रेहान ने हाल ही में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया था.

रेहान और अवीवा की शादी के लिए दोनों ही परिवारों ने अपनी सहमति दे दी है. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद सगाई हुई है.  यह पहला मौका है, जब रेहान के अवीवा संग रिश्ते को लेकर परिवार के किसी सदस्य ने प्रतिक्रिया दी है.

सम्बंधित ख़बरें

Rahaan Wara is engaged to his girlfriend Aviva Beg
क्या करती हैं प्रियंका गांधी की होने वाली बहू?
Rehan Gandhi wadra's wedding preparations underway
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की शादी पर क्या अपडेट?
rehan wadhwa to marry aviva beg in sawai madhopur
प्रियंका-रॉबर्ट वाड्रा के घर बजेगी शहनाई
Raihan Vadra Aviva Baig Engagement
तस्वीरों में देखें रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की खूबसूरत केमिस्ट्री
Rehan Vadra and Aviva Beg
प्रियंका गांधी-रॉबर्ट वाड्रा के समधी-समधन का कांग्रेस हेडऑफिस 'इंदिरा भवन' से क्या है कनेक्शन
Advertisement

25 साल के रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं. 'डार्क परसेप्शन' नाम से सोलो एग्जीबिशन कर चुके रेहान नेचर फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग में दिलचस्पी रखते हैं. उनका कला और फोटोग्राफी के प्रति झुकाव है. विजुअल आर्टिस्ट रेहान वाड्रा ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से करने के बाद देहरादून और लंदन से आगे की पढ़ाई की है.

वहीं, अवीवा बेग का जन्म और लालन-पालन दिल्ली में हुआ. वह फाइन आर्ट फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. वह अपनी वेबसाइट avivabaig.com पर खुद को दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर बताती हैं. वह 'अटेलियर 11' की को-फाउंडर भी हैं. यह एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है, जो देशभर के ब्रांड्स, एजेंसियों और क्लाइंट्स के साथ काम करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement