लोकसभा में चुनावी सुधारों पर आज से होगी दो दिवसीय बहस, राहुल गांधी करेंगे आगाज

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को सदन में चुनाव सुधारों पर होने वाली बहस की शुरुआत करेंगे. मानसून सत्र के बाद से ही विपक्ष लगातार चुनावी रोल के विशेष गहन संशोधन (SIR) पर चर्चा की मांग कर रहा था.

सरकार ने यह कहते हुए SIR पर सीधी चर्चा से मना कर दिया था कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र, स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है, लेकिन उसने व्यापक 'चुनाव सुधारों' पर बहस का सुझाव दिया था.

यह बहस दो दिनों तक चलने की उम्मीद है. इस महत्त्वपूर्ण चर्चा में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्ज्वल रमन सिंह, ईसा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद और जोथिमणि जैसे नेताओं के भाग लेने की संभावना है.

सत्ताधारी भाजपा की ओर से भी वरिष्ठ नेता मोर्चा संभालेंगे. इस बहस में भाजपा के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे, पी. पी. चौधरी, अभिजीत गांगुली और संजय जायसवाल के हिस्सा लेने की उम्मीद है. यह चर्चा देश की चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है.

यह बहस मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं के बार-बार विरोध के बाद हो रही है, जिन्होंने संसद के अंदर और बाहर “स्टॉप SIR – स्टॉप वोट चोरी” लिखे प्लेकार्ड पकड़े हुए प्रदर्शन किए थे.

