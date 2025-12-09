scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लोकसभा में चुनावी सुधारों पर आज से होगी दो दिवसीय बहस, राहुल गांधी करेंगे आगाज

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज सदन में चुनाव सुधारों पर बहस की शुरुआत करेंगे. विपक्ष लंबे समय से चुनावी रोल के SIR पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिस पर सरकार ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता का हवाला देते हुए 'चुनाव सुधार' पर चर्चा को मंजूरी दी.

Advertisement
X
राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी जैसे नेता करेंगे बहस में भागीदारी (PTI Photo)
राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी जैसे नेता करेंगे बहस में भागीदारी (PTI Photo)

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को सदन में चुनाव सुधारों पर होने वाली बहस की शुरुआत करेंगे. मानसून सत्र के बाद से ही विपक्ष लगातार चुनावी रोल के विशेष गहन संशोधन (SIR) पर चर्चा की मांग कर रहा था.

सरकार ने यह कहते हुए SIR पर सीधी चर्चा से मना कर दिया था कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र, स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है, लेकिन उसने व्यापक 'चुनाव सुधारों' पर बहस का सुझाव दिया था.

यह बहस दो दिनों तक चलने की उम्मीद है. इस महत्त्वपूर्ण चर्चा में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्ज्वल रमन सिंह, ईसा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद और जोथिमणि जैसे नेताओं के भाग लेने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: 'न EVM खराब है, न वोटर लिस्ट', अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज... बंगाल-तमिलनाडु को लेकर भी दिया बड़ा बयान

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi
लोकसभा में आज गूंजेगा SIR का शोर? चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी 
इंडिगो संकट पर एविएशन मंत्री की सफाई ने खड़े कर दिए कई और सवाल 
rahul gandhi mallikarjun kharge kc venugopal
कर्नाटक में काम कर गई 'ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी', खड़गे-सोनिया के दखल से फिलहाल थमा पावर वार 
amit shah attacks rahul gandhi on evm complaint and predicts bjp victories
अमित शाह का राहुल गांधी पर तीखा हमला, कही ये बात 
Amit Shah claims NDA will win big in upcoming assembly elections
'राहुल बाबा अब भी EVM और वोटर ल‍िस्ट को दोष दे रहे', बोले अमित शाह 

सत्ताधारी भाजपा की ओर से भी वरिष्ठ नेता मोर्चा संभालेंगे. इस बहस में भाजपा के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे, पी. पी. चौधरी, अभिजीत गांगुली और संजय जायसवाल के हिस्सा लेने की उम्मीद है. यह चर्चा देश की चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है.

Advertisement

यह बहस मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं के बार-बार विरोध के बाद हो रही है, जिन्होंने संसद के अंदर और बाहर “स्टॉप SIR – स्टॉप वोट चोरी” लिखे प्लेकार्ड पकड़े हुए प्रदर्शन किए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement