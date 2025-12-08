'न EVM खराब है, न वोटर लिस्ट', अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज... बंगाल-तमिलनाडु को लेकर भी दिया बड़ा बयान

अहमदाबाद में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया. शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल होने वाले चुनावों में एनडीए बड़ी जीत दर्ज करेगा, क्योंकि देशभर में जनता ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को नकार दिया है.
शाह ने यह बयान अहमदाबाद नगर निगम के कार्यक्रम में दिया, जहां उन्होंने 1,500 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
‘2014 से 2025 तक BJP की लगातार जीत’
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव से लेकर 2025 तक BJP की जीत का सिलसिला जारी है. उन्होंने कहा, “2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और कई दशकों बाद यह रिकॉर्ड कायम हुआ. कांग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार से भी मिट चुकी है. हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाई है और इसी सिलसिले को बंगाल और तमिलनाडु में आगे बढ़ाया जाएगा."
राहुल गांधी पर कसा तंज
शाह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद EVM और मतदाता सूची को दोष देते हैं, जबकि देश की जनता कांग्रेस को स्वीकार ही नहीं कर रही. शाह ने मंच से कहा, “दो-तिहाई बहुमत से बिहार में NDA की सरकार बनी, राहुल बाबा अभी भी EVM, मतदाता सूची को दोष दे रहे हैं. न EVM खराब है, न मतदाता सूची खराब है, देश की जनता न कांग्रेस को, न उनके साथी दलों को स्वीकार करती है, उसका यह नतीजा है.”
उन्होंने आगे कहा, “आज मैं इस मंच से ममता बेन और स्टालिन भाई को कहना चाहता हूं, बिहार के बाद बंगाल और तमिलनाडु में NDA-भाजपा की बारी है.”
स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा ऐलान
अमित शाह ने कहा कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के बाद अहमदाबाद 2036 ओलंपिक की भी मेजबानी करेगा. उन्होंने कहा कि इन अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से शहर को वैश्विक खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी. अहमदाबाद विश्वस्तरीय खेल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा. आज तीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण का शिलान्यास इसी दिशा में किया गया है.
'राम मंदिर पूर्ण, अब सीता मंदिर का निर्माण'
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और 2025 में मंदिर पर भगवा ध्वज फहराया गया. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सिता मइया का मंदिर भी बिहार के सीतामढ़ी में 2026 तक तैयार किया जाएगा.
अमित शाह ने कहा कि भारत ने मोदी के नेतृत्व में विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा हासिल की है और भारत को हर क्षेत्र में आगे ले जाने का संकल्प जनता ने लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास न नेता है, न नीति, इसलिए उन्हें देश का भरोसा नहीं मिलता.