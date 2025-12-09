राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे. इस दौरान वे जर्मन सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद करेंगे. इस बारे में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने जानकारी दी है. IOC ने बताया कि राहुल अपनी यात्रा के दौरान IOC के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे.



इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (आईओसी) यूके के महासचिव विक्रम दुहान ने कहा कि राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा भारत की वैश्विक भूमिका पर बातचीत के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करेगी, साथ ही जर्मन विधायकों और भारतीय प्रवासियों के सदस्यों के साथ विचारों और अवसरों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी.

जर्मन में मंत्रियों से करेंगे मुलाकात



आईओसी जर्मनी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा, 'संसद सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे. उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी मौजूद रहेंगे.'



उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान गांधी भारतीय समुदाय से मिलेंगे और जर्मन सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे.

बर्लिन में खास कार्यक्रम



IOC ऑस्ट्रिया के अध्यक्ष औसाफ खान ने बताया कि राहुल गांधी 17 दिसंबर 2025 को बर्लिन में प्रवासी भारतीयों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस आयोजन में पूरे यूरोप से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सभी अध्यक्ष भी एकजुट होंगे. ये दौरा पार्टी को मजबूत करने, एनआरआई (NRI) मुद्दों और IOC की भूमिका पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगा.



उन्होंने बताया कि राहुल के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि IOC पार्टी की विचारधारा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

