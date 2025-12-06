scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाल किला आतंकी घटना के दोषियों को मिले सजा, Quad देशों की मांग

क्वाड ने लाल किला आतंकी हमले के दोषियों को सजा देने की मांग की. समूह ने आतंकवाद की निंदा की और सदस्य देशों से सहयोग का आह्वान किया. बैठक में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, आतंकवाद के खतरों का आकलन और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई.

Advertisement
X
नई दिल्ली में दो दिवसीय क्वाड काउंटर टेररिज्म बैठक हुई. (PHOTO PTI)
नई दिल्ली में दो दिवसीय क्वाड काउंटर टेररिज्म बैठक हुई. (PHOTO PTI)

क्वाड समूह (Quad- भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) ने दिल्ली के लाल किला के पास पिछले महीने हुई आतंकी घटना के दोषियों, आयोजकों और फंड देने वालों को सजा देने की मांग की है. समूह ने सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से सहयोग करने का भी आह्वान किया. क्वाड ने आतंकवाद के सभी रूपों, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की. 10 नवंबर को हुई इस घटना में 15 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए.

दो दिवसीय क्वाड काउंटर टेररिज्म बैठक
नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई. बैठक में सदस्य देशों ने आतंकवाद की वर्तमान स्थिति और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उत्पन्न खतरों का आकलन साझा किया.

साझा प्रतिबद्धता और सहयोग का भरोसा
क्वाड ने आतंकवाद विरोधी सहयोग के सभी उपायों और नई चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा की. उन्होंने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया.
समूह ने आतंकियों, आतंकवादी संगठनों और उनके समर्थकों पर जानकारी साझा करने के महत्व को दोहराया. क्वाड ने बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक प्रयास बढ़ाने का संकल्प भी व्यक्त किया.

सम्बंधित ख़बरें

Aamir Rashid (Left), Umar un Nabi (Right)
दिल्ली ब्लास्ट: आमिर राशिद अली की रिमांड बढ़ी, NIA कर रही है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जांच 
दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्शन, कश्मीर में कई ठिकानों पर NIA की रेड 
Delhi blast case nia raids ongoing in jammu kashmir areas
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA की J-K के कई इलाकों में रेड  
NIA raids in Kashmir and other states after Dalit bomb blast
दिल्ली बम धमाके के बाद NIA की कई राज्यों में छापेमारी, आतंकी नेटवर्क का किया खुलासा 
NIA raids at Lucknow house of doctor Shaheen linked to Delhi bomb blast
दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर शाहीन के लखनऊ घर पर NIA का छापा 

क्वाड ने लाल किला की घटना को निंदनीय बताते हुए सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया. समूह ने आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति अपनाने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया.

Advertisement

क्या है क्वाड?
'QUAD' का फुल फॉर्म Quadrilateral Security Dialogue है. यह एक अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग मंच है, जिसमें चार प्रमुख देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. QUAD एक राजनीतिक और सुरक्षा समूह है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा बनाए रखना है. इसका मुख्य ध्यान सैन्य, व्यापार, तकनीक, और समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करना है.

कब हुई QUAD की स्थापना?
QUAD की शुरुआत 2007 में हुई थी, लेकिन इसे प्रारंभिक दौर में औपचारिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं माना गया. इसे फिर से 2017 में सक्रिय किया गया. इसका उद्देश्य देशों के बीच सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्र में सामरिक संतुलन बनाए रखना है.

क्या हैं QUAD के उद्देश्य?
समुद्री सुरक्षा: हिंद-प्रशांत में समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना.
सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद, साइबर खतरे और सैन्य चुनौतियों का सामना करना.
प्राकृतिक आपदाओं में सहायता: आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में सहयोग.
आर्थिक और तकनीकी सहयोग: व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक और स्वास्थ्य क्षेत्र में साझेदारी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement