उधार दिए पैसे मांगने घर पहुंचा तो चला दी गोलियां, पंजाब में सनसनीखेज वारदात

पंजाब स्थित बटाला के गांव गोखूवाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां उधार दिए गए पांच लाख रुपये वापस मांगने पहुंचे व्यक्ति को आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली राजिंदर सिंह के पैर में लग गई.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, साल 2003 में राजिंदर सिंह ने गांव गोखूवाल के रहने वाले परमजीत सिंह को 5 लाख रुपये उधार दिए थे. लंबे वक्त से परमजीत पैसे लौटाने में टालमटोल कर रहा था. बीती रात राजिंदर सिंह अपनी पत्नी और ड्राइवर के साथ पैसे मांगने परमजीत के घर पहुंचे. वहां पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद परमजीत सिंह और उसके परिवार वालों ने कथित तौर पर राइफल से फायरिंग कर दी. तीन फायर में से एक गोली राजिंदर के पैर में जा लगी.
घायल राजिंदर को उनके ड्राइवर ने गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे कथित तौर पर राजिंदर सिंह के परिवार ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था. वीडियो में झगड़े और फायरिंग की आवाजें सुनी जा सकती हैं.
वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. आरोपी परमजीत सिंह और उसके परिवार के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है.