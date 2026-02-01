PM नरेंद्र मोदी ने गुरु रविदास को किया नमन, बोले- उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पंजाब के जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लन का दौरा कर संत शिरोमणि गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. पीएम ने समाज सुधार में डेरे के कार्यों की सराहना की और आदमपुर हवाई अड्डे के नए नाम का अनावरण कर राज्य को बड़ी सौगात दी.



पीएम मोदी का ये दौरा डेरा प्रमुख संत निरंजन दास को पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हुआ है. प्रधानमंत्री ने डेरा सचखंड बल्लां द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को बेहद सराहनीय बताया.

'मैं इस पावन धरती को नमन करता हूं'



उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पंजाब की इस पावन धरती को नमन करता हूं और गुरु रविदास के दिखाए मार्ग से प्रेरणा लेते हैं. उनके अनुसार, संत रविदास के आशीर्वाद से देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा.



पीएम ने अपने संबोधन में भावुक होते हुए कहा, 'वाराणसी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे वहां से सांसद के रूप में सेवा करने का अवसर मिला. हम गुरु रविदास जी से प्रेरणा लेते हैं.'

'उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक'

उन्होंने कहा कि गुरु रविदास एक महान कवि और समाज सुधारक थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं. प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि संत रविदास के आशीर्वाद से मुझे पूर्ण विश्वस है कि हम विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर लेंगे. कार्यक्रम के दौरान डेरा अनुयायियों में भारी उत्साह देखा गया.



इससे पहले प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3.45 बजे आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किया. साथ ही उन्होंने लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट में बने नए सिविल टर्मिनल भवन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया.

