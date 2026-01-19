पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी बनी ग्लोबल ट्रेंड... रूस, ब्रिटेन के बाद UAE के राष्ट्राध्यक्ष के साथ दिखी केमिस्ट्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल चीन में आयोजित हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे. इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक कार में सफर करने का जो तरीका अपनाया गया, वह अब अन्य विश्व नेताओं में पॉपुलर हो गया और "कार डिप्लोमेसी" का नया ट्रेंड बन गया है. इस अनौपचारिक, लेकिन प्रभावशाली डिप्लोमेटिक स्टाइल ने अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को और अधिक व्यक्तिगत और दोस्ताना बनाने में मदद की है.

और पढ़ें

सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की दिल्ली में हुई संक्षिप्त यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका व्यक्तिगत स्वागत किया और उन्हें कार में साथ लेकर निकले. यह दर्शाता है कि भारत और यूएई के बीच बढ़ती घनिष्ठता में नया अध्याय जुड़ रहा है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किरी स्टार्मर से लेकर जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज तक, प्रधानमंत्री मोदी की "कारपूल डिप्लोमेसी" ने कई बार ध्यान आकर्षित किया है. मुंबई में हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान भी मोदी-स्टार्मर के बीच कार साझा करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई, जिसमें मोदी ने लिखा कि भारत-यूके दोस्ती "बेहद उत्साह और गति के साथ आगे बढ़ रही है."

यूएई के राष्ट्रपति के साथ PM मोदी

सोमवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे, यह दौरा लगभग तीन घंटे का रहा. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उन्हें एयरपोर्ट पर खुद स्वागत किया. इस अपवादपूर्ण स्वागत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यक्तिगत और डिप्लोमेटिक रिश्तों को दर्शाया.

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी और शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने एक-दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया. पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और व्यापक सहयोग ने इस रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी है. यह मिलन इस मजबूत रिश्ते को और अधिक मजबूत करता है.

दिल्ली एयरपोर्ट से दोनों नेताओं ने एक ही गाड़ी में यात्रा की, जो इस करीबी संबंध को और भी साफ करता है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद अपने आधिकारिक X हैंडल पर यात्रा की तस्वीरें साझा कीं और लिखा, "स्वागत है, मेरे भाई." इस शब्दों ने दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और आपसी सम्मान को बखूबी व्यक्त किया.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ PM मोदी

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच रिश्तों में नई ऊर्जा और मजबूती देखने को मिल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में भाग लेने से पहले एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत-यूके मित्रता "गतिमान है और इसमें बड़ी ऊर्जा भरी हुई."

कीर स्टार्मर की यह जुलाई 2024 में पद संभालने के बाद भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी. इस यात्रा के अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मुंबई का दौरा किया और 100 से अधिक व्यवसायों के साथ यूके के व्यापार मिशन का नेतृत्व किया. इस मिशन का उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाना था.

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर साझा की गई तस्वीर के साथ लिखा, "आज की एक तस्वीर, जब मेरे मित्र प्रधानमंत्री स्टारमर और मैंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा शुरू की." इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों नेताओं के बीच सहयोग की भावना प्रबल है और वे संयुक्त रूप से आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

इथियोपिया और जॉर्डन



जॉर्डन में पीएम मोदी का स्वागत विशेष था. जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II ने व्यक्तिगत रूप से मोदी को अम्मान में द जॉर्डन म्यूजियम तक पहुंचाया. इस स्वागत में दोनों नेताओं के बीच मित्रता और सम्मान की भावना झलकती है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस पल को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, "महामहिम क्राउन प्रिंस अल-हुसैन बिन अब्दुल्ला II के साथ जॉर्डन म्यूजियम की ओर." यह दर्शाता है कि भारत-जॉर्डन संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी गहरे हैं.

इसी दिन, इथियोपिया के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री अबी अहमद ने पीएम मोदी का आदिस अबाबा हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया. भारत-इथियोपिया के रखे गए पुराने और ऐतिहासिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए, अबी अहमद ने मोदी को होटल तक पहुंचाया और रास्ते में विज्ञान संग्रहालय और फ्रेंडशिप पार्क में भी अनियोजित रूप से रुके. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, रंधीर जायसवाल ने इस स्वागत को "गर्मजोशी भरा और रंगीन" बताया, जिससे दोनों देशों के बीच की दोस्ती की गहराई दिखाई देती.

Advertisement

यह भी पढ़ें: "कार नहीं, अभेद्य किला है पीएम मोदी की नई सवारी, हर खतरे से रखेगी सेफ, 12 करोड़ है कीमत

रूस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात

यह सब रूस से शुरू हुआ. दिसंबर में पिछले साल, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे के दौरान, उन्होंने फिर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार शेयर की था. यह मुलाकात और दोस्ती का एक नया प्रतीक थी, जिसने दोनों देशों के अच्छे संबंधों को दर्शाया.

पुतिन और मोदी ने पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की समिट के दौरान साथ में एक कार का सफर किया था. उस समय वे चीन के तिआंजिन शहर में स्थित रिट्ज-कार्लटन होटल जा रहे थे. उन्होंने एक रूस निर्मित औरस सेडान में यात्रा की, जो उनके सहयोग और भरोसे की निशानी थी. इस यात्रा ने दोनों नेताओं के बीच गहरे और व्यक्तिगत संपर्क को उजागर किया.

उस समय पुतिन ने इंडिया टुडे को बताया, "पीएम मोदी के साथ कार की यात्रा मेरा विचार था. यह हमारी मित्रता का एक प्रतीक था." यह बयान न केवल उनके व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है, बल्कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक साझेदारी की भी पुष्टि करता है. दोनों नेताओं की इस पहल ने यह दिखाया कि राजनयिक संबंधों में सहजता और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है, जिससे द्विपक्षीय बातचीत और समझ और मजबूत होती है.

Advertisement

भारत और जर्मनी के बढ़ते हुए संबंध

हाल में ही सप्ताह जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम दिया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मर्ज के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा, "भारत और जर्मनी के बीच दोस्ती साझा मूल्यों, व्यापक सहयोग और पारस्परिक समझ के माध्यम से लगातार बढ़ती जा रही है."

जर्मनी यूरोप का सबसे मजबूत और आर्थिक रूप से विकसित देश है, जो तकनीकी उन्नति, उद्योग, और नवाचार में अग्रणी रहा है. भारत के लिए जर्मनी महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर तकनीकी सहयोग, औद्योगिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में. सालों से दोनों देशों ने अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया है.

---- समाप्त ----