'भारत-बांग्लादेश संबंधों की मजबूती के लिए याद की जाएंगी खालिदा जिया', संसद में दी गई श्रद्धांजलि

संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है. बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. राष्ट्रपति के संबोधन के बाद दोनों सदनों में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन की सूचना दी गई. लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन की सूचना दी.

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदन को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन की सूचना दी. उन्होंने कहा कि बेगम खालिदा जिया तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और बांग्लादेश की संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाई. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि महामहिम खालिदा जिया का निधन 30 दिसंबर 2025 को हुआ. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया के निधन पर सदन बांग्लादेश सरकार और वहां के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है.

स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि खालिदा जिया को बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में और भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा. यह सभा उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है. उन्होंने कहा कि यह सभा बांग्लादेश सरकार और वहां के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है. वहीं, राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने खालिदा जिया के निधन की सूचना दी और भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका का उल्लेख किया.

इससे पहले, लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, शालिनी पाटिल, भानुप्रकाश मिर्धा, सत्येंद्रनाथ ब्रह्म चौधरी, सुरेश कलमाड़ी और कवींद्र पुरकायस्थ के निधन की भी सूचना दी. उन्होंने कहा कि अजीत पवार का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा.



