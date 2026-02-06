scorecardresearch
 
‘दिल्ली दहलाएंगे, आगरा को जलाएंगे’, लश्कर की गीदड़भभकी, PAK में रची जा रही साजिश

पाकिस्तान में एक बार फिर भारत के खिलाफ खुली धमकियां दी गई हैं. लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक आतंकी नेता ने सार्वजनिक मंच से भड़काऊ बयान दिया है. पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नेता सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने लाहौर में भाषण दिया. उसने भारत को खंड-खंड करने की धमकी दी. आगरा, दक्कन और दिल्ली को निशाना बनाने की बात कही. नकवी ने कश्मीर को ‘आजाद कराने’ की कसम भी खाई.

लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन के नेता सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने भारत के खिलाफ जहर उगला. (Photo: ITG)
भारत के खिलाफ पाकिस्तान में एक बार फिर आतंक की खुली धमकियां सामने आई हैं. लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक शीर्ष आतंकी ने सार्वजनिक मंच से भारत को तोड़ने और बड़े शहरों को निशाना बनाने की बात कही है. यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान में भारत विरोधी साजिशों का सिलसिला लगातार जारी है.

लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन

लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नेता सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने लाहौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत और कश्मीर के खिलाफ जमकर जहर उगला. नकवी ने कहा, 'हम भारत को खंड-खंड करेंगे और देश के अलग-अलग हिस्सों में आग और तबाही फैलाएंगे.'

अपने भड़काऊ भाषण में नकवी ने कहा, 'हम अखंड भारत को खंड-खंड करेंगे. हम आगरा को आग लगाएंगे. हम दक्कन को दहकाएंगे. हम दिल्ली को दहलाएंगे.' उसने रैली में कश्मीर को ‘आजाद कराने’ की कसम भी खाई और आतंकवाद को खुली राजनीतिक शह दी.

हाफिज सईद और उसके बेटे से करीबी रिश्ते
 
बताया जाता है कि सैयद अब्दुल रहमान नकवी के ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद और उसके बेटे तल्हा सईद से करीबी रिश्ते हैं. पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को हाफिज सईद के आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का राजनीतिक मुखौटा माना जाता है. नकवी के इस बयान ने एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकियों को मिल रही खुली छूट और भारत विरोधी एजेंडे को उजागर कर दिया है.

भारत के खिलाफ उगला जहर

सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने कहा, 'ये काम, कश्मीर को आजाद कराने का आपका, यानी मरकजी मुस्लिम लीग का होगा, जिनकी तारीख गवाह है कुर्बानियों की और इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गों की वसीयतें भी याद हैं, जिन्होंने कहा था कि हम अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे. हम आगरा को आग लगाएंगे. हम दक्कन को दहकाएंगे. हम दिल्ली को दहलाएंगे. और इंशाअल्लाह हम अपनी बुजुर्गों की उन वसीयतों पर आज भी कायम हैं.'

