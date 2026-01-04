scorecardresearch
 
'मादुरो की तरह भारत भी मसूद अजहर को दबोचे...' ओवैसी बोले- ट्रंप कर सकते हैं तो PM मोदी क्यों नहीं?

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को पीएम मोदी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि भारत को भी मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से वापस लाना चाहिए. अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ सकते हैं, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता है.

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी. (File Photo: ITG)
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी. (File Photo: ITG)

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ सकते हैं, तो भारत को भी मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से वापस लाना चाहिए. वेनेजुएला में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन का ज़िक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि ट्रंप ने मादुरो को पकड़ लिया है और उन्हें अमेरिका ले गए हैं.

अमेरिकी कमांडो के ऑपरेशन की तुलना करते हुए उन्होंने सीधे पीएम मोदी से सवाल किया. उन्होंने कहा कि भारत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों नाकाम रहा, जिन पर आतंकी हमलों की साज़िश रचने का आरोप है. दरअसल ओवैसी शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते कर रहे थे. 

2008 में हुआ था 26/11 हमला

इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया और उन्हें उनके देश से अमेरिका ले गए. अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके अपने देश से अगवा कर सकते हैं, तो आप (प्रधानमंत्री मोदी) भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं.

Advertisement

अपने भाषण में आगे ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सेना को पाकिस्तान भेजें और मसूद अजहर व लश्कर-ए-तैयबा के दूसरे आतंकवादियों को वापस लाएं. आपको बता दें कि मुंबई में 26/11 आतंकी हमले 26 नवंबर, 2008 को हुए थे. पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने पूरे शहर में एक साथ 12 जगहों पर हमले किए थे.  इस आतंकी हमले में 170 लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे. 

