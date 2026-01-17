scorecardresearch
 
नॉर्थ गोवा में रूसी महिला की हत्या से सनसनी, रशियन प्रेमी गिरफ्तार

नॉर्थ गोवा के अरंबोल इलाके में एक रूसी युवक ने घरेलू विवाद के बाद अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने महिला के हाथ-पैर बांधकर उसे कमरे में बंद करने की कोशिश की और भागने पर गला रेत दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

रूसी प्रेमी-प्रेमिका गोवा में किराए के मकान में रह रहे थे. (Photo- ITG)
गोवा के नॉर्थ गोवा जिले के अरंबोल इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक रूसी नागरिक ने घरेलू विवाद के बाद अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी. घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है. आरोपी ने कथित तौर पर महिला का गला धारदार हथियार से रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 37 वर्षीय रूसी नागरिक एलेक्सी लियोनोव के रूप में हुई है, जबकि मृतका का नाम एलेना कास्तानोवा बताया जा रहा है. दोनों अरंबोल इलाके में एक किराए के मकान में साथ रह रहे थे. गुरुवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया.

यह भी पढ़ें: UP: लवर के हाथों पति की हत्या, पत्नी ने ऐसे रची थी खौफनाक साजिश, दोनों गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि एलेक्सी ने पहले एलेना के हाथ और पैर बांध दिए और उसे कमरे में बंद करने की कोशिश की. जब एलेना ने खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश की, तो आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण एलेना की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मकान मालिक उत्तम नाईक को मिली, जिन्होंने तुरंत गोवा पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

यह भी पढ़ें: अवैध संबंधों के शक में हैवान बना पति, तीन दिन की पिटाई के बाद पत्नी की हत्या, धौलपुर पुलिस ने खोला राज

गोवा पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस नंबर 05.26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) और 103(1) में मामला दर्ज किया गया है.

इन धाराओं के तहत गंभीर अपराधों की श्रेणी में कार्रवाई की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार कहां से आया और क्या इससे पहले भी दोनों के बीच किसी तरह के झगड़े की शिकायत दर्ज हुई थी.

---- समाप्त ----
