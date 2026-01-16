scorecardresearch
 
UP: लवर के हाथों पति की हत्या, पत्नी ने ऐसे रची थी खौफनाक साजिश, दोनों गिरफ्तार

सहारनपुर में पति की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि पूजा ने अपने प्रेमी सौरभ के साथ मिलकर पति मंटू की हत्या की साजिश रची थी. पुलिस पहले ही मुख्य आरोपी सौरभ को जेल भेज चुकी है. हत्या 23 अगस्त 2025 को गांव शिमलाना में हुई थी. मामले की जांच जारी है.

हत्या की आरोपी पत्नी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
यूपी के सहारनपुर से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार, शक और साजिश की खौफनाक कहानी ने एक युवक की जान ले ली. पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और फिर वारदात को अंजाम दे दिया गया. अब इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए अपने पति की हत्या के मामले में वांछित चल रही पूजा को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, हत्या की साजिश और पूरे घटनाक्रम में पूजा की भूमिका सामने आने के बाद उसे नामजद किया गया था. पुलिस ने 16 जनवरी 2026 को उसे महेशपुर चौराहे से गिरफ्तार किया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे कोर्ट में पेश किया.

यह पूरा मामला शिमलाना गांव का है. यहां 23 अगस्त 2025 को 32 वर्षीय युवक मंटू की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थ. इस घटना के बाद मृतक के भाई संदीप की तहरीर पर थाना बड़गांव में मामला दर्ज किया गया था. शुरुआती जांच में सौरभ का नाम सामने आया था, जिसने मंटू पर जानलेवा हमला किया था.

पत्नी निकली मास्टरमाइंड

जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले. विवेचना में सामने आया कि मृतक मंटू की पत्नी पूजा के अपने पड़ोसी सौरभ के साथ अवैध संबंध थे. इन्हीं संबंधों को लेकर मंटू और सौरभ के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस के अनुसार, पूजा ने अपने प्रेमी से बातचीत के दौरान पति की हत्या की बात भी कही थी.

बताया गया कि घटना वाली रात पति-पत्नी और सौरभ के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद गुस्से में आकर सौरभ ने मंटू के पेट पर चाकू से कई वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल मंटू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने पहले ही मुख्य आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में विवेचना में यह साफ हुआ कि पत्नी पूजा भी इस पूरे मामले में शामिल थी, जिसके बाद उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी की गई.

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि हत्या का कारण मृतक की पत्नी और पड़ोसी के बीच अवैध संबंध थे. उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
 

---- समाप्त ----
    Advertisement