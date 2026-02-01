वित्त मंत्री ने डेढ़ घंटे तक दिया बजट भाषण, इस मामले में भी बना चुकी हैं रिकॉर्ड

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने तकरीब 1 घंटे 25 मिनट तक बजट भाषण दिया. यह बजट स्पीच उनके बीते साल के बजट भाषण से अधिक लंबा हो चुकी है. वित्त मंत्री ने सुबह 11.00 बजे बजट भाषण देना शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने इसे 11 बजकर 25 मिनट पर समाप्त किया.

वित्त मंत्री जब बजट पेश करती हैं तब सिर्फ उनके ऐलान ही चर्चा में नहीं रहते हैं, बल्कि उनकी साड़ी, उनका बजट बैग और बजट पेश करने में उनके तेवर-कलेवर भी चर्चा का विषय बनते हैं. उन्होंने कितना लंबा बजट भाषण दिया यह भी चर्चा का विषय बनता है.

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे लंबा और सबसे अधिक शब्दों वाला बजट भाषण बोलने का भी रिकॉर्ड बना चुकी हैं. इसके अलावा वह बिना पेपर लिए बजट स्पीच दे चुकी हैं. उनके हर साल के बजट भाषण की लंबाई पर अलग से बात होती है.

साल 2020 में दिया था सबसे लंबा भाषण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 को जब बजट पेश किया था, तब उन्होंने इस मामले में रिकॉर्ड बनाया था. निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान 2 घंटे, 42 मिनट तक भाषण दिया था. इस बजट भाषण के दौरान उन्होंने अपना ही 2019 में बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया था. इस दौरान उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट लंबा भाषण दिया था. मौजूद वित्त मंत्र निर्मला सीतारमण से पहले सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड वित्त मंत्री जसवंत सिंह के नाम था. उन्होंने 2003 में 2 घंटे 13 मिनट लंबा बजट भाषण दिया था.

बिना पेपर इस्तेमाल के भी दे चुकी हैं भाषण

बता दें कि साल 2024 में आम चुनाव होने के कारण 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री का भाषण लगभग 56 मिनट का रहा. वहीं, चुनाव के बाद जब मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई, तब 23 जुलाई 2024 को पूर्ण बजट पेश किया गया. इस दौरान सीतारमण का बजट भाषण करीब 1 घंटे 25 मिनट तक चला. इससे पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने 2023-24 के लिए 87 मिनट का बजट भाषण पढ़ा था. साल 2022 में वह 92 मिनट तक बोलीं थीं. साल 2021 में निर्मला सीतारमण ने बिना पेपर के इस्तेमाल किए बजट पेश किया था. इनकी ये स्पीच 1 घंटे 40 मिनट लंबी थी.

