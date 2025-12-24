scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नए साल में करनी है धार्मिक यात्रा? IRCTC ने लॉन्च किए खास टूर पैकेज, बजट में होगी ट्रिप

अगर आप नए साल पर धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के टूर पैकेज आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं. इन पैकेजों की मदद से आप अपने बजट के अनुसार यात्रा चुन सकते हैं और नए साल की शुरुआत को खास बना सकते हैं.

Advertisement
X
नए साल पर बजट में धार्मिक यात्रा कीजिए. (Photo: Pixabay)
नए साल पर बजट में धार्मिक यात्रा कीजिए. (Photo: Pixabay)

साल 2026 का स्वागत आप देश की कई खूबसूरत जगहों और पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन से कर सकते हैं. साल की शुरुआत धार्मिक यात्रा से करना आपके लिए शानदार साबित हो सकता है. यह यात्रा आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ-साथ बेस्ट यादें भी दे सकती है. नए साल के अवसर पर आईआरसीटीसी ने विशेष धार्मिक टूर पैकेज पेश किए हैं, जिन्हें आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार चुनकर नए साल की शुरुआत कर सकते हैं.

माता वैष्णो देवी
अगर आप साल की शुरुआत धार्मिक यात्रा से करना चाहते हैं, तो माता वैष्णो देवी की यात्रा आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है. आईआरसीटीसी के अनुसार, Mata Vaishnodevi Tour Package के लिए आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 8:40 पर प्रस्थान करेंगे. यह टूर रविवार से गुरुवार तक उपलब्ध है. इसकी ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है. पैकेज की शुरुआती कीमत ₹6990 बताई गई है. इस टूर पैकेज की मदद से आप 3 रात और 4 दिन की यात्रा करेंगे.

महाकालेश्वर–ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन
इस यात्रा में आपको भगवान शिव के 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अवसर मिलेगा. इस यात्रा की शुरुआत हर बुधवार को की जाएगी. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत ₹15,805 है. इस यात्रा के लिए आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 9:45 पर प्रस्थान कर सकते हैं. इस पैकेज का नाम  Mahakaleshwar – Omkareshwar Jyotirlinga Darshan है.

सम्बंधित ख़बरें

The Shrine Board has implemented new rules for darshan at Vaishno Devi temple in the new year
नए साल पर बदले वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के नियम, 10 और 24 घंटे की समय सीमा लागू
New year travel rules changed by Mata Vaishno Shrine board
माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बदले नियम
BJP Vaishno Devi College
वैष्णो देवी कॉलेज में 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स के दाखिले पर BJP का विरोध, जांच की मांग
My family should not feel my absence: A fathers promise and Divyanis struggle.
उपचुनाव: नगरोटा सीट से BJP प्रत्याशी ने गिनाईं प्राथमिकताएं
Rain wreaks havoc
देश भर में बाढ़-बारिश का कहर, मोतिहारी डूबा...कोसी बैराज के 56 गेट खुले, माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित
Advertisement

रामलला दर्शन अयोध्या यात्रा
इस विशेष टूर पैकेज में आपको सरयू घाट, रामलला मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन के दर्शन कराए जायेंगे. यह यात्रा आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 06:10 बजे शुरू होगी. यह ट्रिप हर शुक्रवार और शनिवार को उपलब्ध है. इसमें 1 रात और 2 दिन की यात्रा शामिल है. इस पैकेज की शुरुआती कीमत ₹9700 बताई गई है.

रामेश्वरम वन डे ट्रिप  
रामेश्वरम वन डे ट्रिप पैकेज की मदद से आप एक ही दिन में रामेश्वरम के पावन धाम का दर्शन कर सकेंगे. इस पैकेज की शुरुआती कीमत ₹2300 है. यात्रा मदुरै से सुबह 6:00 बजे शुरू होगी. यह यात्रा प्रतिदिन उपलब्ध है. आप इन सभी टूर पैकेज की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं. 

अधिक जानकारी या ऑनलाइन बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement